Cricket

ICC Women's World Cup : पाकिस्तानच्या पराभवाने टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली! आता एक चूक हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पडू शकते महागात

India Women under pressure after Pakistan defeat in ICC WWC : बांगलादेशने आयसीसी वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत केले खरे, परंतु टीम इंडियाचे टेंशन वाढले आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली संघाला आता प्रत्येक सामन्यात सावधगिरी बाळगावी लागेल.
ICC WOMEN’S WORLD CUP POINTS TABLE

ICC WOMEN’S WORLD CUP POINTS TABLE

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India's Standing in ICC Women’s World Cup 2025 points table : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात येत्या रविवारी महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामना होणार आहे. यजमान भारताने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव करून दणक्यात सुरुवात केली. पण, पाकिस्तानला गुरुवारी बांगलादेशकडून हार पत्करावी लागली आहे. पाकिस्तानच्या या पराभवामुळे मात्र टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढली आहे आणि हरमनप्रीत कौरच्या या संघाला सावध वाटचाल करावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Team India
Womens Cricket Team
womens cricket
Pakistan Cricket Team
cricket news today
Bangladesh Cricket Team
ICC Women's World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com