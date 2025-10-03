ICC Women's World Cup : पाकिस्तानच्या पराभवाने टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवली! आता एक चूक हरमनप्रीत कौरच्या संघाला पडू शकते महागात

India's Standing in ICC Women’s World Cup 2025 points table : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात येत्या रविवारी महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामना होणार आहे. यजमान भारताने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव करून दणक्यात सुरुवात केली. पण, पाकिस्तानला गुरुवारी बांगलादेशकडून हार पत्करावी लागली आहे. पाकिस्तानच्या या पराभवामुळे मात्र टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढली आहे आणि हरमनप्रीत कौरच्या या संघाला सावध वाटचाल करावी लागणार आहे. .सर्वाधिक जेतेपदं नावावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियानेही पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव केला. आज इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सामना होणार आहे. बांगलादेशच्या विजयाने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या गुणतालिकेत मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला आणि त्याचा फटका भारताला बसला आहे..ICC Women's World Cup 2025: पाकिस्तानी फलंदाजाची फजिती! चेंडू सोडला, पण बॅटने बेल्स उडवल्या; ICC ने पोस्ट केला Video अन् लपवावं लागलं तोंड....या स्पर्धेत आठ संघ सहभागी झाले आहेत आणि सहा संघांनी (भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड) त्यांचे पहिले सामने खेळले आहेत. इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा एकही सामना न झाल्याने ते सध्या गुणतालिकेत अनुक्रमे सातव्या आणि आठव्या क्रमांकावर आहेत..ऑस्ट्रेलिया,बांगलादेश आणि टीम इंडियाचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. पण, नेट रन रेटच्या आधारे ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर आहे, ज्यांचा नेट रन रेट +१.७८० आहे. बांगलादेशचा नेट रन रेट (+१.६२३) हा भारताच्या नेट रन रेट (+१.२५५) पेक्षा चांगला आहे. त्यामुळे ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांनी पाकिस्तानला ऑल आऊट करून नेट रन रेट चांगला ठेवला आहे..पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा ‘Azad Kashmir’चा नारा; माफी मागायची सोडून आपलीच टिमकी मिरवतेय....न्यूझीलंडचा नेट रन रेट (-१.७८०) सर्वात वाईट असल्याने ते सहाव्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तानचा (-१.६२३) नेट रन रेट श्रीलंकेपेक्षा (-१.२५५) कमी आहे आणि त्यामुळे ते पाचव्या क्रमांकावर आहेत. भारत आणि पाकिस्तान पुढील सामना ५ ऑक्टोबर रोजी एकमेकांशी खेळतील आणि त्यातला विजेता संघ गुणतालिकेत बदल करू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.