India Semi Final Scenario : श्रीलंकेच्या विजयाने भारताचा मार्ग सुकर झाला; उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचं गणित आणखी सोपं झालं

India vs New Zealand Women match qualification equation : बांगलादेश हा आयसीसी महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाद होणारा पहिला संघ ठरला. श्रीलंकेने सोमवारी झालेल्या लढतीत बांगलादेशवर रोमहर्षक विजय मिळवला आणि उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून एक स्पर्धक बाहेर फेकला. श्रीलंकेच्या या विजयामुळे टीम इंडियाचा उपांत्य फेरीत जाण्याचा मार्ग अधिक सोपा झाला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाला मागील तीन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला, त्यामुळे त्यांचा उपांत्य फेरीत जाण्याच्या मार्गात आव्हानं उभी राहिली. पण, श्रीलंकेने भारताला आशेचा किरण दाखवला आहे..न्यूझीलंड - ५ सामने, १ विजय, ४ गुण, -०.२४५ नेट रन रेटन्यूझीलंडचा पुढील सामना भारताविरुद्ध आहे आणि हा त्यांच्यासाठी डू ऑर डाय असा सामना आहे. या सामन्यातील पराभव त्यांचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आणेल. पण, त्यांनी उर्वरित दोन सामने जिंकले, तर ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील.न्यूझीलंडने जर भारताला पराभूत केले आणि इंग्लंडकडून हरले, तर बांगलादेशने भारतावर विजय मिळवण्यासाठी त्यांना प्रार्थना करावी लागेल. श्रीलंका आणि पाकिस्तान हेही प्रत्येकी ६ गुणांवर साखळी फेरी संपवू शकतात. अशा वेळी नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. त्याचवेळी न्यूझीलंडने भारतावर विजय मिळवला आणि इंग्लंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तरी ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील. भारताविरुद्धचा सामना पावसामुळे वाया जाणे, हे किवींच्या फायद्याचे ठरू शकते, परंतु त्यांना इंग्लंडला पराभूत करावे लागेल आणि बांगलादेशविरुद्ध भारताला दोन गुण मिळू नये, यासाठी प्रार्थना करावी लागेल..SLW vs BANW: २ धावांत ५ विकेट्स पडल्या अन् बांगलादेशने हातचा सामना गमावला; श्रीलंकेने विजयासह आव्हान कायम राखले.श्रीलंका - ६ सामने, १ विजय, ४ गुण, -१.०३५ नेट रन रेटउपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी श्रीलंकेला पाकिस्तानला पराभूत करावे लागेल आणि उर्वरित दोन्ही सामन्यांत भारताचा पराभव आवश्यक आहे. त्याचवेळी इंग्लंडचा न्यूझीलंडवर विजय, असा निकाल त्यांना हवा असेल. या परिस्थितीत श्रीलंकेचे सहा गुण होतील आणि ते किवींना मागे टाकतील. पण, नेट रन रेट महत्त्वाची भूमिका बजावेल.पाकिस्तान - ५ सामने, ० विजय, २ गुण, -१.८८७ नेट रन रेटएकही विजय न मिळवलेल्या पाकिस्तानला अजूनही संधी आहे. त्यांना उर्वरित दोन्ही लढतीत श्रीलंका आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यावर मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. त्याचवेळी भारताच्या व न्यूझीलंडच्या पराभवासाठी प्रार्थना करावी लागेल..Pakistan Cricket : पाकिस्तानची संगीत खुर्ची! मोहम्मद रिझवानचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करून २५ वर्षीय खेळाडूला केलं कॅप्टन.भारत - ५ सामने, २ विजय, ४ गुण व ०.५२६ नेट रन रेटभारतीय महिला संघाने पुढील सामन्यात न्यूझीलंडला पराभूत केल्यास त्यांचा उपांत्य फेरीतील प्रवेश पक्का होईल. पण, गुरुवारी होणारा सामना गमावल्यास इंग्लंडकडून न्यूझीलंडच्या पराभवाची भारताला प्रार्थना करावी लागेल. त्याचवेळी बांगलादेशवर विजय मिळवावा लागेल.न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास टीम इंडियाचा फायदा आहे, मग ते बांगलादेशविरुद्ध हरले तरी फार फरक पडणार नाही. पण, जर पाकिस्तान आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी ६ गुणांवर स्पर्धा संपवल्यास भारताला बाहेर जावे लागेल.नवी मुंबईत होणारे भारताचे दोन्ही सामने पावसामुळे रद्द झाले, तरीही ते उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतील. पण, इंग्लंडचा न्यूझीलंडवरील विजय त्यांना आवश्यक असेल. या परिस्थितीत पाकिस्तान व श्रीलंका यांचेही सहा गुण झाल्यास टीम इंडिया संयुक्तपणे ६ गुणांसह शर्यतीत राहिल. अशावेळी नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.