ICC World Cup : वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या वेळापत्रकात बदल; नवी मुंबईच्या डी वाय पाटीलवर होणार फायनलसह ५ सामने

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप २०२५ साठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर झाले.बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या अनुपलब्धतेमुळे नवी मुंबईची निवड झाली.नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर ५ सामने खेळले जातील. .ICC Women's World Cup 2025 Navi Mumbai venue update: आयसीसीने भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या आगामी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेचे सुधारित वेळापत्रक शुक्रवारी जाहीर केले. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या अनुपलब्धतेमुळे ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठ संघांच्या स्पर्धेसाठी बंगळुरूऐवजी नवी मुंबईची निवड करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियममध्ये पाच सामने होतील, ज्यामध्ये तीन लीग सामने, एक उपांत्य फेरी आणि २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम सामना याचाही समावेश आहे..या स्पर्धेच्या तारखा ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबर याच आहेत. फक्त चिन्नास्वामीवरील सामने नवी मुंबईत हलवले गेले आहे. याशिवाय जी एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होळकर स्टेडियम (इंदूर), एसीए-व्हीडीसीए स्टेडियम (विशाखापट्टणम) आणि आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो, श्रीलंका) येथे लढती होणार आहेत..आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह म्हणाले की, "अलिकडच्या काही वर्षांत नवी मुंबईतील स्टेडियममध्ये महिला क्रिकेटला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि महिला क्रिकेटसाठी ही चांगली गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय सामने आणि महिला प्रीमियर लीग दरम्यान त्याला मिळालेला पाठिंबा उल्लेखनीय आहे, ज्यामुळे खेळाडूंना प्रेरणा देणारे वातावरण निर्माण झाले आहे. मला खात्री आहे की १२ वर्षांनंतर भारतात होणाऱ्या आयसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या मोठ्या सामन्यांमध्येही तिच ऊर्जा परिभाषित करेल." .स्पर्धेचा अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी कोलंबो किंवा नवी मुंबईत होईल, पहिला उपांत्य सामना २९ ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटी किंवा कोलंबो येथे आणि दुसरा उपांत्य सामना ३० ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईत होईल..भारतीय संघाचे वेळापत्रक३० सप्टेंबर - वि. श्रीलंका, गुवाहाटी५ ऑक्टोबर - वि. पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टोबर - वि. दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम१२ ऑक्टोबर - वि. ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टोबर - वि. इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टोबर - वि. न्यूझीलंड, नवी मुंबई२६ ऑक्टोबर - वि. बांगलादेश, नवी मुंबई