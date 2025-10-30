IND vs AUS Semi Final : अगं, हरमनप्रीत कौर हे काय केलंस? Alyssa Healy चा सोपा झेल टाकला, पण गौडने घडवली 'क्रांती'

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : भारतीय महिला संघाची खरी कसोटी आज लागणार आहे. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत त्यांच्यासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान आहे आणि त्यात फॉर्मात आलेली सलामीवीर प्रतिका रावल ( Pratika Rawal) हिला दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर जावे लागले आहे. त्यामुळे हरमनप्रीत कौरच्या संघावर ( Harmanpreet Kaur) किंचित दडपण नक्की असेल. ऑस्ट्रेलियाने साखळी फेरीत भारतावर ३ विकेट्स राखून विजय मिळवला आहे आणि आयसीसी स्पर्धेसाठीच हा संघ बनला आहे, हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलं आहे. भारतीय संघासमोर ऑस्ट्रेलिया हे एकमेव आव्हान नाही, तर पाऊसही त्यांच्या मार्गात खोडा घालण्याचा अंदाज होताच. पावसामुळे सामना थांबला आहे. .इंग्लंड - दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात माजी विजेत्या इंग्लंडला हार पत्करावी लागली. दक्षिण आफ्रिका प्रथमच वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही मोठ्या निकालाची अपेक्षा आहे. भारताच्या संघात प्रतिकाच्या जागी शफाली वर्मा आल्याने चाहते आनंदित आहेत, परंतु वर्ल्ड कपमध्ये थेट उपांत्य फेरीत उतरावे लागल्याने शफालीला थोडा सावध खेळ करावा लागेल. .IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी कसोटीची वेळ बदलली; खेळाडूंना जेवणापूर्वी घ्यावा लागेल चहा, कारण काय तर....आकडेवारी...शफाली व स्मृती मानधना यांनी २५ वन डे सामन्यांत एकत्रित सलामी दिली आहे आणि त्यांनी ३७.२० च्या सरासरीने ८९३ धावा केल्या आहेत. तेच मानधाना व रावल यांनी २३ सामन्यांत ७८.२१ च्या सरासरीने १७९९ धावा केल्या आहेत.ऑस्ट्रेलियाची एलाना किंग्सने भारताविरुद्ध गोलंदाजीत ३४.६३ च्या सरासरीने धावा दिल्या आहे आणि ही त्याची वन डे क्रिकेटमधील एखाद्या प्रतिस्पर्धीविरुद्धची खराब कामगिरी आहे..ऑस्ट्रेलियाने वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग पंधरा सामने जिंकले आहेत आणि यापूर्वी १९९७ व २००० मध्येही त्यांनी असा पराक्रम केला होता.मीगन शट हिला वन डे वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक विकेट घेणारी गोलंदाज बनण्यासाठी एक बळी घ्यावा लागणार आहे. तिने आतापर्यंत ३९ विकेट्स घेऊन लीन फुलस्टोनशी बरोबरी केली आहे. .आजच्या सामन्यात भारतीय संघ तीन बदलांसह मैदानावर उतरला आहे. प्रतिकाच्या जागी शफाली संघात परतली आहे, तर आज हर्लिन देओल व चेत्री यांना विश्रांती देऊ क्रांती गौड व रिचा घोष यांचा समावेश केला गेला आहे. पण, सामन्याच्या तिसऱ्या षटकात ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली हिचा सोपा झेल हरमनप्रीतने टाकला. तेव्हा ती २ धावांवर खेळत होती. रेणुका सिंगच्या गोलंदाजीवर एलिसाने टोलावलेला चेंडू मिड ऑफच्या दिशेने गेला आणि हरमनप्रीतच्या हातातच चेंडू विसावणार होता. पण, कर्णधाराने घाई केली आणि सोपा झेल सुटला. पण, सहाव्या षटकात क्रांती गौडने पहिल्याच चेंडूवर एलिसाचा ( ५) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर पाऊस सुरू झाल्याने मॅच थांबवण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.