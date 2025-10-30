IND vs AUS Semi Final : अगं, हरमनप्रीत कौर हे काय केलंस? Alyssa Healy चा सोपा झेल टाकला, पण गौडने घडवली 'क्रांती'

Cricket

IND vs AUS Semi Final Women's World Cup : महिला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रोमांचक प्रसंग पाहायला मिळाला. हरमनप्रीत कौरने एलिसा हीलीचा अतिशय सोपा झेल टाकून दिला, आणि भारतीय चाहत्यांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. पण काही चेंडूंतच क्रांती गौडने कमाल केली.
India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : भारतीय महिला संघाची खरी कसोटी आज लागणार आहे. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत त्यांच्यासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान आहे आणि त्यात फॉर्मात आलेली सलामीवीर प्रतिका रावल ( Pratika Rawal) हिला दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर जावे लागले आहे. त्यामुळे हरमनप्रीत कौरच्या संघावर ( Harmanpreet Kaur) किंचित दडपण नक्की असेल. ऑस्ट्रेलियाने साखळी फेरीत भारतावर ३ विकेट्स राखून विजय मिळवला आहे आणि आयसीसी स्पर्धेसाठीच हा संघ बनला आहे, हे त्यांनी वारंवार सिद्ध केलं आहे. भारतीय संघासमोर ऑस्ट्रेलिया हे एकमेव आव्हान नाही, तर पाऊसही त्यांच्या मार्गात खोडा घालण्याचा अंदाज होताच. पावसामुळे सामना थांबला आहे.

