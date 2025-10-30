IND beat AUS in Semi Final: विजयी धाव अन् जेमिमा रॉड्रिग्जसा अश्रू अनावर, हरमनप्रीत कौरही रडली; मुंबईच्या पोरीने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम Video Viral

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : भारतीय संघाने २०१७ नंतर पुन्हा एकदा बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा विजयरथ रोखला. जेमिमा रॉड्रिग्जच्या नाबाद १२७ धावांच्या जोरावर भारताने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक दिली. २ नोव्हेंबरला जेतेपदाच्या लढतीत त्यांच्यासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान असणार आहे. या फायनलच्या निमित्ताने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेला नवा विश्वविजेता संघ मिळणार आहे. भारताने तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे, तर दक्षिण आफ्रिका प्रथमच जेतेपदासाठी खेळणार आहे. या विजयानंतर जेमिमा रॉड्रीग्ज रडू लागली आणि तिने हात जोडून सर्वांचे आभार मानले. हरमनप्रीत कौरलाही अश्रू अनावर झाले. .ऑस्ट्रेलियाच्या ३३८ धावांचा भारताने पाच विकेट्स राखून सहज पाठलाग केला. जेमिम १३४ चेंडूंत १४ चौकारांसह १२७ धावांवर नाबाद राहिली. तिने हरमनप्रीत कौरसह तिसऱ्या विकेसाठी १५५ धावांची भागीदारी केली. हरमनप्रीतने ८९ धावांची खेळी केली. भारताने ४८.३ षटकांत ५ बाद ३४१ धावा केल्या. भारतीय संघ तिसऱ्यांदा ( २००५ व २०१७) महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. भारतीय संघाने यापूर्वी वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत केव्हाच २०० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला नव्हता. .भारतीय संघाने ५ बाद ३४१ धावा केल्या आणि महिला क्रिकेटमधील ही दुसरी लक्ष्याचा पाठलाग करणारी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. मागील महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दिल्लीत भारताने लक्ष्याचा पाठलाग करताना ३६९ धावा केल्या होत्या. भारताने २०२१ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २६५ धावांचा पाठलाग केला होता आणि ही त्यांची लक्ष्याचा पाठलाग करणारी यापूर्वीची सर्वोत्तम धावसंख्या होती. आज त्यांनी हा विक्रम मोडला. वन डे क्रिकेटमध्ये ही लक्ष्याचा पाठलाग करणारी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध ३३१ धावांचा पाठलाग केला होता. .वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत लक्ष्याचा पाठलाग करताना शतक झळकावणारी जेमिमा ही दुसरी फलंदाज ठरली. यापूर्वी २०२२ च्या फायनलमध्ये नॅट शिव्हर ब्रंटने ( नाबाद १४८) हा पराक्रम केला होता.जेमिमाने नाबाद १२७ धावा करून पुरुष किंवा महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील भारताकडून सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीचा विक्रम नावावर केला. यापूर्वी हा विक्रम गौतम गंभीर ( ९७ वि. श्रीलंका, २०११) याच्या नावावर होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.