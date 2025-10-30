Cricket

IND vs AUS Semi Final: जेमिमा रॉड्रिग्जचे खणखणीत शतक! हरमनप्रीत कौरची हुकली सेंच्युरी, ऑस्ट्रेलियाला धडकी भरवणारी भागीदारी

IND vs AUS Semi Final Women's World Cup : भारताच्या महिला संघाने ICC महिला विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार खेळ करून इतिहास रचला आहे. जेमिमा रॉड्रिग्जने झळकावलेलं खणखणीत शतक आणि हरमनप्रीत कौरची ८९ धावांची खेळी या दोघींच्या शानदार भागीदारीमुळे भारताने सामनाच पालटून टाकला.
Jemimah Rodrigues smashed a classy century while Harmanpreet Kaur scored 89

Swadesh Ghanekar
India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : ऑस्ट्रेलियाच्या विक्रमी धावांचा पाठलाग करताना भारताने ५९ धावांत २ विकेट्स गमावल्या, परंतु जेमिमा रॉड्रिग्ज ( Jemimah Rodrigues ) व कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur ) ही जोडी मैदानावर उतरली. या दोघींनी ऑस्ट्रेलियाच्या जबड्यातून सामना अक्षरशः खेचून आणला आहे. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत हरमनप्रीतचे शतक थोडक्यात हुकले असले तरी जेमिमासह तिने विक्रमी भागीदारी केली.

