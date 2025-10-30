IND vs AUS Semi Final: जेमिमा रॉड्रिग्जचे खणखणीत शतक! हरमनप्रीत कौरची हुकली सेंच्युरी, ऑस्ट्रेलियाला धडकी भरवणारी भागीदारी

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : ऑस्ट्रेलियाच्या विक्रमी धावांचा पाठलाग करताना भारताने ५९ धावांत २ विकेट्स गमावल्या, परंतु जेमिमा रॉड्रिग्ज ( Jemimah Rodrigues ) व कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur ) ही जोडी मैदानावर उतरली. या दोघींनी ऑस्ट्रेलियाच्या जबड्यातून सामना अक्षरशः खेचून आणला आहे. महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत हरमनप्रीतचे शतक थोडक्यात हुकले असले तरी जेमिमासह तिने विक्रमी भागीदारी केली. .फोएबे लिचफिल्डच्या ११९ धावा आणि एलिसा पेरी ( ७७) व अॅश्लेघ गार्डनर ( ६३) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने ३३८ धावांचा डोंगर उभा केला. लिचफिल्ड व पेरी यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३३ चेंडूंत १५५ धावांची भागीदारी करून पाया मजबूत केला. पण, या दोघी माघारी परतल्यावर डाव पुन्हा डळमळीत झाला. भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले होते, परंतु गार्डनरने ४५ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६३ धावा चोपल्या. तिच्यासह किम गार्थ ( १७) उभी राहिली आणि दोघींनी ४१ चेंडूंत ६६ धावा जोडल्या. दीप्ती शर्मा व क्रांती गौड यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..IND vs AUS Semi Final : हे, बरोबर नाय...! Smriti Mandhana अम्पायरवर नाराज झाली, ऑस्ट्रेलियाची चतुराई की भारताचं दुर्भाग्य?.ऑस्ट्रेलियाने सर्वबाद ३३८ धावा केल्या आणि या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत प्रथम फलंदाजी करताना केलेल्या या दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवात काही चांगली झाली नाही. वर्षभरानंतर संघात परतलेली शफाली वर्मा ५ चेंडूंत १० धावा करून माघारी परतली. त्यानंतर फॉर्मात असलेली स्मृती मानधनाही २४ धावांवर बाद झाली. ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी चतुराई दाखवत DRS घेतला अन् भारताला स्मृतीच्या रुपाने मोठा धक्का बसला. मागील सहा डावांत ऑस्ट्रेलियाने प्रथमच वन डे क्रिकेटमध्ये स्मृतीला प्रथमच ५० धावांच्या आत बाद केले..स्मृतीच्या विकेटनंतर जेमिमा रॉड्रिग्ज व कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी भारताच्या डावाला आकार दिला. जेमिमाने ५७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले, पाठोपाठ हरमनप्रीतनेही अर्धशतक पूर्ण केले. दोघींनी शतकीय भागीदारी करून भारताच्या आशा कायम राखण्याचा चांगला प्रयत्न केला.जेमिमाला नशीबाचीही साथ मिळाली आणि कर्णधार एलिसा हिलीने तिचे दोन झेल सोडले. पण, हरमनप्रीतच्या नशिबात असे भाग्य नव्हते. ३६व्या षटकात गार्डनरने पळत येऊन हरमनप्रीतचा झेल टिपला. भारतीय कर्णधार ८८ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८९ धावांवर बाद झाली आणि जेमिमासह तिची १५६ चेंडूंत १६७ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली..IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ही भारतीय फलंदाजांनी केलेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. २०१७ मध्ये मिताली राज व पूनम राऊत यांनी ब्रिस्टॉल येथे १५७ धावा जोडल्या होत्या. २०२५ मध्ये मानधना व प्रतिका रावल यांनी १५५ धावा जोडल्या होत्या. जेमिनाने ९२ धावा करून माजी कर्णधार मिताली राज हिचा २००५ ( ९१ धावा वि. न्यूझीलंड) हिचा वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत भारताकडून सर्वोत्तम दुसऱ्या धावांचा विक्रम मोडला. दीप्ती शर्मा ( २४) नेही गतीने धावा वाढवल्या आणि जेमिमासह ३८ धावा जोडल्या, परंतु ती रन आऊट झाली. जेमिमाने ११४ चेंडूंत १० चौकारांच्या मदतीने शतक पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.