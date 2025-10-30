Cricket

IND vs AUS Semi Final : २२ वर्षीय Phoebe Litchfield भारी पडली; पेरी, गार्डनर यांची तुफानी खेळी, भारतासमोर ३००+ धावांचे लक्ष्य

IND vs AUS Semi Final Women's World Cup : ICC महिला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात २२ वर्षांची ऑस्ट्रेलियन फलंदाज फोएबे लिचफिल्डनं भारतीय गोलंदाजांवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला. तिच्या शतकासोबत एलिस पेरीनं जबरदस्त अर्धशतक ठोकत ऑस्ट्रेलियाने ३०० पार धावसंख्या उभारली.
Australia posted over 300 runs against India in the ICC Women’s World Cup semi final

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : फोएबे लिचफिल्ड ( Phoebe Litchfield Century)आणि एलिसे पेरी ( Ellyse Perry) यांच्या १५५ धावांच्या भागीदारीने ऑस्ट्रेलियन संघाचा पाया मजबूत केला. ही जोडी मैदानावर असेपर्यंत भारतीय संघाची गोलंदाजी प्रभावहिन दिसत होती. लिचफिल्ड व पेरी आपली जबाबदारी पूर्ण करून माघारी परतल्या आणि टीम इंडियाने काही काळासाठी सामन्यात पुनरागमन केले. पण, अॅश्लेघ गार्डनरने ( Ashleigh Gardner ) अनुभवाच्या जोरावर शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी केली आणि संघाला तीनशेपार पोहोचवले. भारताकडून श्री चरणी व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

