IND vs AUS Semi Final : २२ वर्षीय Phoebe Litchfield भारी पडली; पेरी, गार्डनर यांची तुफानी खेळी, भारतासमोर ३००+ धावांचे लक्ष्य

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : फोएबे लिचफिल्ड ( Phoebe Litchfield Century)आणि एलिसे पेरी ( Ellyse Perry) यांच्या १५५ धावांच्या भागीदारीने ऑस्ट्रेलियन संघाचा पाया मजबूत केला. ही जोडी मैदानावर असेपर्यंत भारतीय संघाची गोलंदाजी प्रभावहिन दिसत होती. लिचफिल्ड व पेरी आपली जबाबदारी पूर्ण करून माघारी परतल्या आणि टीम इंडियाने काही काळासाठी सामन्यात पुनरागमन केले. पण, अॅश्लेघ गार्डनरने ( Ashleigh Gardner ) अनुभवाच्या जोरावर शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी केली आणि संघाला तीनशेपार पोहोचवले. भारताकडून श्री चरणी व दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.. ऑस्ट्रेलियाने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धा २०२५ च्या उपांत्य फेरीत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला अन् भारतीय संघाने सहाव्या षटकात त्यांना धक्का दिला. कर्णधार एलिसा हिलीचा सोपा झेल हरमनप्रीत कौरने टाकल्यानंतर क्रांती गौडने पुढच्याच षटकात हिलीला ( ५) त्रिफळाचीत केले. यानंतर सामन्यावर पकड घेण्याची भारताला संधी होती. पण, लिचफिल्ड आणि पेरी यांनी ऑस्ट्रेलियाला मजबूत पकड मिळवून दिली..IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?.भारतीय गोलंदाजी प्रभावहीन दिसत होती आणि पेरी व लिचफिल्ड सहजतेने धावा चोपत होत्या. लिचफिल्डने ७७ चेंडूंत शतक पूर्ण करून वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील वेगवान शतकाचा व युवा शतकवीर असे दोन्ही विक्रम नावावर केले. अमनज्योत कौरने २८व्या षटकात लिचफिल्डला बाद झेले. रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात ऑसी फलंदाज त्रिफळाचीत झाली. तिने ९३ चेंडूंत १७ चौकार व ३ षटकारांसह ११९ धावा केल्या..पेरीसह दुसऱ्या विकेटसाठी १३३ चेंडूंत १५५ धावांची तिची भागीदारी संपुष्टात आली. त्यानंतर आलेल्या बेथ मूनीने ( २४) तिसऱ्या विकेटसाठी पेरीसह ४० धावा ( ४० चेंडू) जोडल्या. श्री चरणीने बेथ मूनी व अॅनाबेल सदरलँड ( ३) यांना सलग दोन षटकांत माघारी पाठवून भारताला पुनरागमनाची आस दाखवली. पण, पेरी मैदानावर अर्धशतक पूर्ण करून उभी होती. वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्ध सर्वाधिक ५०+ धावा करणाऱ्या महिला खेळाडूंमध्ये पेरीने ( ९) संयुक्तपणे कॅरेन रॉल्टन व अॅलेक्स ब्लॅकवेल यांच्यासह दुसरे स्थान पटकावले. चार्लोट एडवर्ल्डने अशा १० खेळी करून अव्वल स्थान पटकावले आहे..४०व्या षटकात भारताला मोठी विकेट मिळाली. राधा यादवने टाकलेल्या चेंडूवर कट शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात पेरी त्रिफळाचीत झाली. तिने ८८ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ७७ धावा केल्या. ती बाद झाली तेव्हा ऑसींच्या ५ बाद २४३ धावा झाल्या होत्या. तालिया मॅग्राथ १२ धावांवर धावबाद झाली. अनुभवी अॅश्लेघ गार्डनर आणि किम गार्थ यांनी सातव्या विकेटसाठी पन्नासहून अधिक धावांची भागीदारी करून भारताच्या भारताचं टेंशन वाढवलं. गार्डनरने अर्धशतक झळकावले. २९ व्या षटकात गार्डनरने सलग दोन खणखणीत षटकार खेचून टीम इंडियाच्या डग आऊटमध्ये बसलेल्या प्रशिक्षकांना डोक्यावर हात मारण्यास भाग पाडले. तिसऱ्या चेंडूवर ती धावबाद झाली. तिने ४५ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६३ धावा केल्या. दीप्तीने शेवटच्या षटकात सलग दोन विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ ३३८ धावांवर तंबूत परतला.