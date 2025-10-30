IND vs AUS Semi Final : हे, बरोबर नाय...! Smriti Mandhana अम्पायरवर नाराज झाली, ऑस्ट्रेलियाची चतुराई की भारताचं दुर्भाग्य?

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : स्मृती मानधनाची विकेट ( Smriti Mandhana Wicket) ही किती महत्त्वाची आहे, हे भारतीयांसह ऑस्ट्रेलियालाही माहित आहे. त्यामुळेच स्मृतीची विकेट मिळवल्यानंतर ऑसी खेळाडूंचा जल्लोष अन् त्याचवेळी भारतीय चाहत्यांमध्ये पसरलेली स्मशानशांतता सर्व काही सांगून गेली. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत स्मृतीच्या विकेटने मात्र नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. कारण, चेंडू व बॅट यांच्यात संपर्क झालाच नव्हता, असा स्मृतीचा दावा होता. पण, तिसऱ्या अम्पायरने बाद दिल्याने तिलाही आश्चर्याचा धक्का बसला..गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाने फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी भारतासमोर ३३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. फोएबे लिचफिल्ड ( Phoebe Litchfield Century)आणि एलिसे पेरी ( Ellyse Perry) यांच्या १५५ धावांच्या भागीदारीने पाया मजबूत केला होता. त्यानंतर अॅश्लेघ गार्डनरने शेवटच्या षटकांत वादळी अर्धशतक झळकावले. कर्णधार एलिसा हिली ( ५) स्वस्तात बाद झाल्याने लिचफिल्ड व पेरी जोडी भारतीयांसाठी डोकेदुखी ठरली. लिचफिल्डने ७७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. तिने ९३ चेंडूंत १७ चौकार व ३ षटकारांसह ११९ धावा केल्या. पेरीने ८ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ७७ धावा केल्या..IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?.पेरीसह तिसऱ्या विकेटसाठी बेथ मूनीने ( २४) तिसऱ्या ४० धावा जोडल्या. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरामन केले, परंतु गार्डनरने ४५ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ६३ धावा चोपल्या. तिच्यासह किम गार्थ ( १७) उभी राहिली आणि दोघींनी ४१ चेंडूंत ६६ धावा जोडल्या. दीप्ती शर्माने शेवटच्या षटकांत सलग दोन विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाला ३३८ धावांवर गुंडाळले. ३७० धावांपर्यंत सहज जाईल असे वाटत असताना ऑसींनी त्यापेक्षा कमी धावांत रोखून भारतीय गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. .महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत प्रथम फलंदाजी करताना केलेल्या या दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. पहिल्या क्रमांकावर ऑस्टेलियाच आहे. त्यांनी २०२२च्या फायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्ध ५ बाद ३५६ धावा केल्या होत्या. याच वर्ल्ड कपच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने ७ बाद ३१९ धावा ( वि. इंग्लंड) करून तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. .दरम्यान, शफाली वर्मा वर्षभरानंतर टीम इंडियात परतली आणि तिने आक्रमक सुरुवातही केली. पण, दुसऱ्या षटकात किम गार्थच्या गोलंदाजीवर शफाली ( १०)पायचीत झाली. शफालीने DRS ही घेतला, परंतु तो वाया गेला. फॉर्मात असलेल्या स्मृती मानधनाने सहावी धाव घेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वन डे क्रिकेटमध्ये १००० धावा पूर्ण केल्या. पाचव्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर स्मृतीचा फटका चूकला अन् मीगन शूटने टाकलेला चेंडू स्टम्पच्या अगदी जवळून गेला. ऑस्ट्रेलियन खेळाडू अवाक् झाले..सहाव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर स्मृतीने समोर मारलेला खणखणीत षटकार ऑसींना अचंबित करणारा होता. दहाव्या षटकात ऑस्ट्रेलियाला मोठी विकेट मिळाली. किमा गार्थच्या लेग साईडला जाणाऱ्या चेंडूवर स्मृतीने बॅट फिरवली अन् चेंडू सरळ रेषेत यष्टिरक्षक एलिसा हिलीच्या हाती विसावला. अम्पायरने आधी वाईड दिला, परंतु ऑस्ट्रेलियाने DRS घेतला. बॅट व चेंडूचा स्पर्श झाल्याचा हिलीने दावा केला आणि रिप्लेमध्ये अगदी चेंडू बॅट जवळ असताना अल्ट्राएजमध्ये स्पाइक दिसली. ऑस्ट्रेलियन खेळाडू जल्लोष करत असताना स्मृती मात्र निराश दिसली. हे शक्यच नसल्याची तिची मुद्रा होती आणि ती नाखूश होऊन २४ धावांवर माघारी परतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.