IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यात सध्यातरी गतविजेत्यांनी पकड घेतली आहे. एलिसा हिलीला स्वस्तात बाद केल्यानंतर एलिसे पेरी व फोएबे लिचफिल्ड ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आहे आणि त्यांनी संघाला १९ षटकांत १२० धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. पण, सामन्याच्या १६व्या षटकात वादग्रस्त प्रसंग घडला. मैदानावरील अम्पायरने लिचफिल्डला झेलबाद दिले आणि ती तंबूच्या दिशेने जाऊ लागली. पण, तितक्यात तिला रोखले गेले आणि निर्णय तिसऱ्या अम्पायरकडे सोपवला गेला. हे सर्व पाहून भारतीय खेळाडू जरा चिडल्या अन्....महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत भारतीय संघाला बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा सामना करावा लागतोय. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील या संघाने आजच्या लढतीसाठी संघात तीन बदल केले आहे. प्रतिका रावल दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेल्याने शेफाली वर्मा संघात परतली आहे. हर्लिन देओल व चेत्री यांना विश्रांती देऊ क्रांती गौड व रिचा घोष यांचा समावेश केला गेला आहे. कर्णधार एलिसा हिली संघात परतल्याने ऑस्ट्रेलियन संघाचे बळ वाढले असे वाटले होते. .IND vs AUS Semi Final : अगं, हरमनप्रीत कौर हे काय केलंस? Alyssa Healy चा सोपा झेल टाकला, पण गौडने घडवली 'क्रांती'.त्यात आपली कर्णधार हरमनप्रीतने तिसऱ्या षटकात एलिसाचा सोपा झेल टाकला. नशीब क्रांती गौडने सहाव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर एलिसाला ५ धावांवर त्रिफळाचीत करून माघारी पाठवले. त्यानंतर लगेच पाऊस आला आणि थोडा वेळ सामना थांबवावा लागला. पाऊस थांबल्यानंतर पुढच्याच षटकात रेणुका सिंगने एलिसे पेरीला जवळपास पायचीत केले होते. मैदानावरील अम्पायरने बाद निर्णय दिला होता, पंरतु DRS मध्ये चेंडू यष्टींवर आदळत नसल्याचे दिसले अन् पेरी वाचली. .भारतीय संघाने २०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत शेवटचे पराभूत केले होते. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कपमध्ये अपराजित आहे. चार वर्षांपूर्वी भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाची २६ सामन्यांची अपराजित मालिका खंडित केली होती. आता ऑस्ट्रेलिया सध्या सलग १५ विजयांसह आगेकूच करतेय. पेरी आणि लिचफिल्ड यांनी ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरताना दुसऱ्या विकेटसाठी ६५ चेंडूंत ८२ धावा जोडल्या होत्या. त्याचवेळी १६व्या षटकात चरणीच्या गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात लिचफिल्डचा झेल घेतला गेला. .जोरदार अपील झाले आणि मैदानावरील अम्पायरने लिचफिल्डला बाद दिले. ६२ धावांवर खेळणारी लिचफिल्ड मैदान सोडून जातच होती, तेव्हा पेरीने तिला थांबवले आणि तिसऱ्या अम्पायरकडे हा निर्णय गेला. तोपर्यंत भारतीय खेळाडूंनी जल्लोष करायला सुरुवात केली होती. त्यात लिचफिल्डने मारलेला फटका टप्पा खाऊन भारतीय खेळाडूच्या हाती विसावल्याचे दिसले आणि लिचफिल्ड वाचली.