Cricket

IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?

Controversial Moment in IND vs AUS Semi Final ICC महिला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक वादग्रस्त प्रसंग पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला भारतीय गोलंदाजीनंतर झेलबाद देण्यात आलं, पण ती फलंदाज तंबूत परतताना अंपायरांनी तिला थांबवलं!
ICC Women's World Cup Semi Final IND vs AUS 

ICC Women's World Cup Semi Final IND vs AUS 

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यात सध्यातरी गतविजेत्यांनी पकड घेतली आहे. एलिसा हिलीला स्वस्तात बाद केल्यानंतर एलिसे पेरी व फोएबे लिचफिल्ड ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आहे आणि त्यांनी संघाला १९ षटकांत १२० धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. पण, सामन्याच्या १६व्या षटकात वादग्रस्त प्रसंग घडला. मैदानावरील अम्पायरने लिचफिल्डला झेलबाद दिले आणि ती तंबूच्या दिशेने जाऊ लागली. पण, तितक्यात तिला रोखले गेले आणि निर्णय तिसऱ्या अम्पायरकडे सोपवला गेला. हे सर्व पाहून भारतीय खेळाडू जरा चिडल्या अन्...

Loading content, please wait...
World Cup
sports
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today
Australia Women vs India Women
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com