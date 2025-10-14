WTC Point Table : भारताची टक्केवारी वाढली! जागतिक कसोटीच्या गुणतालिकेत उलटफेर...

India rise in WTC points table after 2nd Test win against West indies : भारतीय संघाने दिल्ली येथे झालेली दुसरी कसोटी पाचव्या दिवशी जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत भरारी घेतली. इंग्लंड दौऱ्यावर मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवल्यानंतर घरच्या मैदानावरील मालिकेत शुभमन गिलच्या टीमने विजयाचा निर्धार पूर्ण केला. पहिल्या कसोटीत डावाने विजय मिळवणाऱ्या भारतीय संघाला दुसऱ्या सामन्यात विंडीजकडून चांगली टक्कर मिळाली. पण, यजमानांनी २-० अशी बाजी मारली..यशस्वी जैस्वाल ( १७५) व शुभमन गिल ( नाबाद १२९) यांच्या शतकाच्या जोरावर भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला. त्यानंतर कुलदीप यादव ( ५) व रवींद्र जडेजा ( ३) यांनी वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गुंडाळून संघाला २७० धावांची आघाडी मिळवून दिली. भारताने पुन्हा फलंदाजीला येण्याऐवजी विंडीजला फॉलो ऑन दिला. २ बाद ३२ धावांवर विंडीजने चांगले पुनरागमन केले..IND vs WI 2nd Test Live: भारतीय संघाने जिंकली कसोटी मालिका! गौतम गंभीरला विजयाची भेट दिली, आता मिशन ऑस्ट्रेलिया....जॉन कॅम्बेल ( ११५) व शे होप ( १०३) यांच्या १७७ धावांच्या भागीदारीने विंडीजला आघाडी मिळवून दिली. पण, हे दोघं बाद झाल्यावर कुलदीप यादवने फास आवळला आणि वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव ३९० धावांवर गुंडाळला. जस्टीन ग्रिव्ह्स ( नाबाद ५०) व जेडन सिल्स ( ३२) यांनी दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. भारताने १२१ धावांचे लक्ष्य सहज पार केले. लोकेश राहुलने अर्धशतक ( नाबाद ५८) झळकावले, तर साई सुदर्शनने ३९ धावांचे योगदान दिले..फॉलोऑन दिल्यानंतर भारताला पुन्हा फलंदाजी करायला लागण्याची ही चौथी वेळ आहे. १९६१ मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या दिल्ली कसोटीचा निकाल ड्रॉ लागला होता. त्यानंतर १९९३ मध्ये कोलकाता कसोटीत इंग्लंडवर ८ विकेट्सने आणि २०१२ अहमदाबाद कसोटीत इंग्लंडवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला होता. आज दिल्लीत भारताने ७ विकेट्स राखून बाजी मारली..WTC Point Tableभारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीपूर्वी ऑस्ट्रेलिया १०० टक्क्यांसह अव्वल स्थानावर होता, तर श्रीलंका ( ६६.६७ ) व भारत ( ५५.५६) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर होते. वेस्ट इंडिजला मागील ४ कसोटीत एकही विजय मिळवता आलेला नसल्याने ते सहाव्या क्रमांकाव होते. या विजयानंतरही भारताची विजयाची टक्केवारी ६१.९० अशीच राहिल्याने ते तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.