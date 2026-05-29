Hardik Pandya: मुंबई इंडियन्सची साथ सोडल्यास, हार्दिक IPL 2027 मध्ये कोणत्या संघाकडून खेळणार? CSK सह समोर ३ पर्याय, दोन संघांमध्ये कॅप्टन म्हणून संधी...

Which IPL team can sign Hardik Pandya after Mumbai Indians? हार्दिक पांड्याचा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्ससोबतचा प्रवास संपुष्टात आल्यात जमा झाला आहे. २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या जागी कर्णधार बनलेल्या हार्दिकला MI चाहत्यांकडून प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला, त्यात अंतर्गत गटबाजीला तो वैतागला होता. मानसिक तणावाखाली गेलेल्या हार्दिकने IPL 2026 सुरू असतानाच फ्रँचायझीला त्याला निर्णय सांगितल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळेच मुंबई इंडियन्सचा नवा कर्णधार कोण असेल, यासोबतच हार्दिक IPL 2027 मध्ये कोणत्या संघाकडून दिसेल, याचीही उत्सुकता आहे..हार्दिकने MIची साथ सोडल्यास आयपीएल २०२७ मध्ये तो प्रामुख्याने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR), किंवा लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) या संघांकडून खेळताना दिसू शकतो. तो CSK कडे जातोय, अशी चर्चा आयपीएल २०२६ सुरू असतानाच रंगली होती. आयपीएल २०२६ मधील मुंबई इंडियन्सच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर आणि मानसिक तणावामुळे हार्दिकने संघ सोडण्याची इच्छा व्यवस्थापनाकडे व्यक्त केल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत, आगामी हंगामापूर्वी ट्रेड विंडो (Trade Window) किंवा मेगा लिलावाद्वारे (Mega Auction) त्याला तीन संघ आपल्याकडे घेण्यासाठी उत्सुक असतील..Hardik Pandya wants to leave MI: "आता माझ्याने होणार नाही..."! IPL 2026 मध्यंतरालाच हार्दिक पांड्याने घेतला संघ सोडण्याचा निर्णय; धक्कादायक कारण आले समोर .चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)सोशल मीडियावर सध्या हार्दिक CSKमध्ये जाण्याच्या अफवांना उधाण आले आहे. नुकतीच हार्दिकने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर '07:07' अशी वेळ असलेला फोटो शेअर केला होता, ज्याचा संबंध चाहत्यांनी थेट महेंद्रसिंग धोनीच्या चेन्नई संघाशी जोडला आहे. चेन्नईला सध्या एका उत्कृष्ट भारतीय अष्टपैलू आणि फिनिशरची गरज आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हार्दिक आणि शिवम दुबे यांच्यात खेळाडूंची अदलाबदल (Trade) होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. पण, शिवम दुबेसाठी MI तयार होतील, याची शक्यता कमी आहेत. ते दुबेसह अंशुल कंबोजची मागणी करू शकतात आणि CSK संघातील प्रमुख गोलंदाज कंबोजला ट्रेड करण्याची शक्यता कमी आहे..कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR)KKR आणि MI यांच्यात हार्दिकसाठी कॅमेरून ग्रीन किंवा रमणदीप सिंग यांच्या बदल्यात ट्रेड संदर्भात चर्चा सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत केकेआरला भविष्यासाठी एक आक्रमक भारतीय कर्णधार आणि अनुभवी ब्रँड फेस हवा आहे, ज्यामध्ये हार्दिक तंतोतंत बसतो. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली संघाला काही खास कामगिरी करता आली नाही आणि आंद्रे रसेलनंतर त्यांच्याकडे त्या तोडीचा फिनिशरही नाही. हार्दिक या दोन्ही गरजा पूर्ण करतोय..लखनौ सुपर जायंट्स रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली LSG ला आयपीएल २०२६ मध्ये शेवटच्या क्रमांकावर राहावे लागले आणि अशात लखनौचा संघ हार्दिकला थेट कर्णधारपदाची ऑफर देऊन संघात घेऊ शकतो. अगदी हार्दिक आणि रिषभ पंत यांच्यात Swap Deal चा अंदाजही वर्तवला जात आहे. पण, मुंबईकडे रायन रिकल्टनसारखा तगडा ओपनर व यष्टिरक्षक असताना रिषभ संघात फिट बसण्याची शक्यता कमी आहे.