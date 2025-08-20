Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार..

आशिया चषक २०२५ साठी जाहीर झालेल्या भारतीय संघातून श्रेयस अय्यर व यशस्वी जैस्वालला पुन्हा वगळण्यात आले.माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायर व आर. अश्विनसह अनेकांनी निवड समितीच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली.अश्विनने निवडकर्त्यांना सुनावताना म्हटले की श्रेयस-यशस्वी यांची निस्वार्थी खेळीच त्यांना शिक्षा ठरली..RAVI ASHWIN ON SHREYAS IYER & YASHASVI JAISWAL & NOT PICKED FOR ASIA CUP: आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारताच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. या संघातून पुन्हा एकदा श्रेयस अय्यरला दूर ठेवण्यात आले आणि क्रिकेट चाहत्यांची तळपायातली आग मस्तकात गेली... अभिषेक नायरसह अनेक माजी खेळाडूंनी निवड समितीच्या निर्णयावर टीका केली. भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विन जो त्याच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखला जातो. त्याने तर श्रेयस आणि यशस्वी जैस्वाल यांना डावलण्याच्या निर्णयाचा खरपूस समाचार घेतला. त्याने श्रेयस व यशस्वी यांच्या निस्वार्थी खेळीची ही शिक्षा असल्याचे मत व्यक्त करून निवड समितीला शाल जोडीतून जोडे मारले..श्रेयस अय्यरने भारताच्या मधल्या फळीत आपले स्थान मजबूत केले आहे आणि वन डे वर्ल्ड कप, चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत त्याने मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं. तो संघासाठी मैदानावर नेहमी उभा राहिला आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ५१ सामन्यांत त्याने ११०४ धावा केल्या आहेत आणि आयपीएल २०२५ मध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सने बऱ्याच वर्षांनी फायनल गाठली. कोलकाता नाइट रायडर्सने रिलीज केल्यानंतर पंजाब किंग्सने त्याला आपलेसे केले आणि त्याने १७ सामन्यांत ६०४ धावा चोपल्या. त्यामुळेच आशिया चषक स्पर्धेसाठी त्याची निवड होणे अपेक्षित होते..Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .तेच यशस्वीने ट्वेंटी-२० व कसोटी फॉरमॅटमध्ये आपले नाणे खणखणीत वाजवले आहेत. त्याने भारतासाठी २३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत १ शतकासह ७२३ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्येही तो सातत्याने धावा करतोय. मागील तीन पर्वात त्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी ६२५, ४३५ व ५५९ धावा केल्या आहेत. तरीही त्याची निवड न होणे सर्वांना आश्चर्यचकीत करणारी आहे. अभिषेक शर्मा संघात असल्याने यशस्वीला निवडू शकत नाही, असे उत्तर निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी अप्रत्यक्षपणे दिले..निवड समितीच्या या निर्णयाचा आर अश्विनने चांगलाच समाचार घेतला आहे. तो म्हणाला, श्रेयस अय्यर आणि यशस्वी जैस्वाल यांच्यासारखे खेळाडू खूप कमी आहेत. हे खेळाडू वैयक्तिक विक्रमासाठी खेळत नाहीत, ते संघासाठी खेळतात. ते स्ट्राईक रेटकडे पाहतात. जर मी श्रेयस किंवा यशस्वीच्या जागी असतो, तर पुढच्या वेळेस मी असा धोका पत्करणार नाही. मी स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या विक्रमासाठी खेळेन. कारण, मला संघातील माझे स्थान टिकवायचे आहे.."श्रेयसची कामगिरी पाहा - तो संघाबाहेर गेला पण चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आला आणि त्याने अद्भुत फलंदाजी केली. त्याने तुम्हाला विजय मिळवून दिला. श्रेयसने जे चूक केली की, त्याने KKR साठी उत्तम कामगिरी केली, त्यांना जिंकवून दिले. मग त्याला लिलावात पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्याने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच पंजाब किंग्सला अंतिम फेरीत नेले. त्याने शॉर्ट बॉलच्या समस्येवर मात केली, आयपीएलमध्ये कागिसो रबाडा आणि जसप्रीत बुमराह सारख्या गोलंदाजांचा सहज सामना केला," अशी उपरोधिक टीका अश्विनने केली..Dhanashree Verma: युझवेंद्र चहलच्या 'Sugar Daddy' टी शर्टवर धनश्रीची जोरदार टीका; म्हणाली, मी कोर्टात रडले आणि तो....FAQs प्र.१ : श्रेयस अय्यर व यशस्वी जैस्वाल का चर्चेत आले?➡️ कारण आशिया चषक २०२५ च्या भारतीय संघातून त्यांना पुन्हा वगळण्यात आले.प्र.२ : आर. अश्विनने निवड समितीवर काय टीका केली?➡️ त्याने म्हटले की श्रेयस व यशस्वी यांनी संघासाठी निस्वार्थी खेळ केला आणि त्याचीच शिक्षा त्यांना मिळाली.प्र.३ : श्रेयस अय्यरने अलीकडे कोणती मोठी कामगिरी केली?➡️ त्याने चॅम्पियन्स ट्रॉफीत उत्कृष्ट फलंदाजी केली, पंजाब किंग्सला २०१४ नंतर पहिल्यांदा फायनलला नेले आणि आयपीएलमध्ये ६०४ धावा केल्या.प्र.४ : यशस्वी जैस्वालची कामगिरी कशी आहे?➡️ त्याने भारतासाठी २३ T20 सामन्यांत ७२३ धावा, आयपीएलमध्ये ६२५, ४३५ व ५५९ धावा करून सातत्य दाखवले.प्र.५ : अजित आगरकरने यशस्वीबाबत काय सांगितले?➡️ अप्रत्यक्षपणे सांगितले की अभिषेक शर्मा आधीपासून संघात असल्याने यशस्वीला जागा देता आली नाही.प्र.६ : अश्विनने श्रेयस-यशस्वीच्या वगळण्यावर काय मत मांडले?➡️ तो म्हणाला, मी त्यांच्या जागी असतो तर पुढे फक्त स्वतःसाठी व स्वतःच्या विक्रमांसाठी खेळलो असतो, कारण संघासाठी खेळून उपयोग झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.