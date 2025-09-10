Cricket

Asia Cup 2025: 'बुमराह जर UAE विरुद्ध खेळला, तर आंदोलन करेल', माजी भारतीय क्रिकेटपटूने कंल जाहीर

Ajay Jadeja Opposes Bumrah Playing Against UAE: आशिया कप २०२५ मध्ये भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध होणार आहे. जसप्रीत बुमराहच्या या सामन्यात खेळण्याबाबत माजी भारतीय क्रिकेटपटूने विरोध दर्शवला आहे.
Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप २०२५ मध्ये युएईविरुद्ध पहिला सामना खेळणार आहे.

  • जसप्रीत बुमराहच्या सहभागाबाबत अजय जडेजा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

  • त्यांच्या मते, बुमराहला विश्रांती देऊन त्याचा वर्कलोड कमी करावा.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
cricket news today
Asia Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com