Asia Cup 2025: 'बुमराह जर UAE विरुद्ध खेळला, तर आंदोलन करेल', माजी भारतीय क्रिकेटपटूने कंल जाहीर

भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप २०२५ मध्ये युएईविरुद्ध पहिला सामना खेळणार आहे. जसप्रीत बुमराहच्या सहभागाबाबत अजय जडेजा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, बुमराहला विश्रांती देऊन त्याचा वर्कलोड कमी करावा. .भारतीय क्रिकेट संघ आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील मोहिमेची सुरुवात बुधवारी (१० सप्टेंबर) करत आहे. भारताला पहिला सामना संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाविरुद्ध दुबईत खेळायचा आहे. या स्पर्धेतील हा दुसराच सामना असेल, तर दोन्ही संघांचा पहिलाच सामना आहे. युएईच्या तुलनेत भारतीय संघ बलाढ्य आहे. दरम्यान, आशिया कपसाठी जसप्रीत बुमराहचीही निवड भारताच्या संघात झाली आहे. त्यामुळे तो युएईविरुद्धही खेळणार असल्याची शक्यता दाट आहे..Asia Cup 2025: शुभमन गिलला नेट बॉलरने त्रिफळाचीत केले, अभिषेक शर्माने २५ Six ठोकले; संजू सॅमसनला मिळेल का संधी?.मात्र, बुमराहने हा सामना खेळू नये असं मत ५४ वर्षीय अजय जडेजा यांनी मांडले आहे. खरंतर बुमराहचा वर्कलोड हा गेल्या काही महिन्यांसाठी चर्चेचा विषय राहिला आहे. इंग्लंड दौऱ्यातही त्याने पाच पैकी तीनच कसोटी सामने खेळले होते. पण युएई भारताच्या तुलनेत कमजोर संघ असल्याने बुमराहला या सामन्यात खेळवू नये असं माजी क्रिकेटपटू अजय जडेजा यांनी म्हटले आहे. जर जडेजा या सामन्यात खेळला तर ते संप करतील असं त्यांनी म्हटले आहे..सोनी स्पोर्ट्सशी बोलताना जडेजा म्हणाले, 'बुमराहला खेळवण्याची काय गरज आहे. नेहमी तर तुम्ही त्याला छान जपून ठेवता. आता युएईच्या विरुद्ध तुम्हाला बुमराह पाहिजे? एकतर पूर्णपणे त्याचं संरक्षण करा, किंवा जर तुम्हाला त्याला जपून खेळवायचं असेल, तर अशा सामन्यांचा त्याच्या विश्रांतीसाठी वापर करा. तर्क हेच सांगतो. पण आपण कधी तर्काचा विचारच करत नाही.''हा सामना युएईविरुद्ध आहे. मी त्यांचा अपमान करत नाही, कारण मी त्यांचा कर्णधार मुहम्मद वासिमला पाहिलं आहे आणि त्याच्याकडे किती प्रतिभा आहे, हे माहित आहे. तुम्ही कोणत्याही संघाला कमजोर समजू शकत नाही, पण तरी भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कप विजेता आहे. त्यामुळे मी हे स्पष्ट सांगतो की जर बुमराह युएईविरुद्ध खेळला, तर मी आंदोलन करेल.'.दरम्यान, इरफान पठाणने म्हटले की जर एखादा खेळाडू संघाचा भाग असेल, तर वर्कलोडचा प्रश्न यायलाच नको. तो म्हणाला, 'तुम्हाला बुमराहला जपायचं आहे, हे मी समजू शकतो. पण माझं मत इतकंच आहे की मी हे इंग्लंड दौऱ्यावेळीही बोललो होतो की जर तुम्ही मालिका खेळायला आला आहात, तर संपूर्ण मालिका खेळा. तुम्ही या मालिकेत दुखापतीतून सावरण्यासाठी किंवा मॅनेजमेंटमुळे आलेला नाही. तुम्ही खेळण्यासाठी आलेला असता.''प्रतिस्पर्ध्यांचा तुम्ही विचार कराल, पण संघाला एकदा लय मिळाली की ती सोडता कामा नये. बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल, हे गोलंदाज असू शकता. तसेच ७-८ क्रमांकावर हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबे यांचा समावेश करता येईल. फलंदाजीचा सखोलता आठव्या क्रमांकापर्यंत ठेवायची असेल, तर कुलदीप यादवला जागा उरत नाही.'दरम्यान, भारताचा युएईविरुद्धचा सामना रात्री ८ वाजता सुरु होणार असून त्याआधी ७.३० वाजता नाणेफेक होईल..Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'.FAQsप्रश्न १: भारताचा पहिला सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध दुबईत आहे.(English: Who is India's first opponent in Asia Cup 2025? – India will play against UAE in Dubai.)प्रश्न २: अजय जडेजा काय म्हणाले?उत्तर: त्यांनी बुमराहला युएईविरुद्ध विश्रांती द्यावी असे मत मांडले.(English: What did Ajay Jadeja say? – He said Bumrah should be rested against UAE.)प्रश्न ३: इरफान पठाणचे मत काय आहे?उत्तर: तो म्हणाला की जर एखादा खेळाडू संघाचा भाग असेल, तर संपूर्ण मालिका खेळावी.(English: What was Irfan Pathan's opinion? – He said if a player is in the squad, he should play the full series.)प्रश्न ४: बुमराहला इंग्लंड दौऱ्यात किती सामने खेळता आले?उत्तर: त्याने पाच पैकी तीनच कसोटी सामने खेळले.(English: How many matches did Bumrah play in the England tour? – He played only 3 out of 5 Tests.)प्रश्न ५: सामना कोणत्या वेळेला होणार आहे?उत्तर: सामना रात्री ८ वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक ७.३० वाजता होईल.(English: What time will the match start? – The match starts at 8 PM, with toss at 7:30 PM.)