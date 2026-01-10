ODI मध्ये यशस्वी होण्यासाठी, ऋतुराज गायकवाडला भारत सोडण्याचा सल्ला; हा फलंदाज परदेशात असता तर...

Indian team selection unfair says Aakash Chopra : भारतीय संघ निवडीवरून नेहमी कोणत्या कोणत्या खेळाडूवर अन्याय झाल्याची चर्चा रंगली जाते. पण, यावेळी जे खेळाडू संघाबाहेर बसले आहेत, ते दुखापतीमुळे नव्हे किंवा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या आवडीच्या खेळाडूंमुळे नव्हे, तर संघात स्थान पटकावण्यासाठी वाढलेल्या चुरशीमुळे... या खेळाडूंमध्ये देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) आणि रिंकू सिंग यांचे नाव आघाडीवर आहे. या तिघांनी देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले आहे आणि तरीही भारताच्या वन डे संघात यांना स्थान मिळत नाही. .भारतीय संघ पुढच्या वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी बांधणी करत असताना, या खेळाडूंना बाहेर बसावे लागल्याने चाहते काहीसे निराश आहेत. पण, हाच मुद्दा धरून भारताचा माजी फलंदाज आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra) याने एक अतरंगी सल्ला दिला आहे. 'हे तीन खेळाडू दुसऱ्या देशासाठी जर खेळत असते, तर ते त्यांच्या वन डे संघातील कायमस्वरुपी सदस्य असते,'असे आकाश म्हणाला..Shubman Gill : शुभमन गिलचं T20 World Cup साठी भारतीय संघात स्थान न मिळण्यावर मोठं विधान; म्हणाला, निवड समितीने....भारताच्या माजी फलंदाज आकाश चोप्राने बीसीसीआयच्या निवड समितीकडून सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेल्या खेळाडूंची नावे घेतली. या तिन्ही खेळाडूंनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा केल्या आहेत. यामध्ये पहिले नाव, ऋतुराज गायकवाड याचे आहे. गायकवाडने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ५८.८३ च्या सरासरीने पाच हजाराहून अधिक धावा केल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमधील ही सर्वोत्तम सरासरी आहे. त्याने भारतासाठी मागील मालिकेत आफ्रिकेविरुद्ध शतकही झळकावले होते..आकाश म्हणतो, हे तीन खेळाडू परदेशात खेळत असते, तर त्यांना वन डे संघात कायमस्वरुपी स्थान मिळाले असते. सर्व प्रथम मी ऋतुराजबद्दल बोलेन, त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील आकडे पाहा, त्यांनी तुम्ही थक्क व्हाल. आतापर्यंत त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम सरासरी ठेवली आहे आणि ९९ सामन्यांत त्याने ५००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्यात २० शतकं आहेत. असे असले तरी भारताच्या वन डे संघात त्याला स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. भारतीय संघाकडे एवढ्या चांगल्या खेळाडूंची फळी आहे. ऋतुराज अनस्टॉपेबल आहे..Rishabh Pant: न्यूझीलंड मालिकेआधीच भारतीय संघासाठी वाईट बातमी! ऋषभ पंतला दुखापत; अचानक मैदान सोडावं लागलं, काय घडलं?.देवदत्त पडिक्कलनेही विजय हजारे ट्रॉफीच्या या पर्वात चार शतकं झळकावली आहे. आकाश म्हणाला, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ८२ चा सरासरी असलेला देवदत्त या यादीत दुसऱ्या स्थानी आहे. त्याने ३९ सामन्यांत ३ हजाराहून अधिक धावा केल्या आहेत. तो सध्या अविश्वसनीय फॉर्मात आहे आणि त्याच्या नावाची साधी चर्चाही होत नाही. त्याने विजय हजारे ट्रॉफीच्या सध्या सुरू असलेल्या पर्वात ७ डावांत ९१.४२च्या सरासरीने ६४० धावा केल्या आहेत. रिंकू सिंगचीही लिस्ट ए क्रिकेटमधील सरासरी ५० पेक्षा जास्त आहे. त्याचाही विचार होत नाहीए..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.