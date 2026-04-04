IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB वर आरोप... ते ५ परदेशी खेळाडूंसह खेळतात; विराट कोहली म्हणतो, मी अजूनही भारतीय... Video

Why fans calling Virat Kohli overseas player IPL 2026? गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये विजयी सलामी दिली. पहिल्याच सामन्यात त्यांनी सनरायझर्स हैदराबादवर घरच्या मैदानावर दणदणीत विजय मिळवला आणि ते रविवारी चेन्नई सुपर किंग्सचा सामना करणार आहेत. पण, त्यापूर्वी RCB वर नेटकऱ्यांकडून आरोप होताना दिसतोय की, ते प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पाच परदेशी खेळाडूंना खेळवतात... आयपीएल नियमानुसार अंतिम ११ मध्ये फक्त ४ परदेशी खेळाडूंना खेळवता येते. पण, नेटकऱ्यांनी विराट कोहलीचे ( Virat Kohli) नाव यात ओढून पाच परदेशी खेळाडू खेळवण्याची चर्चा सुरू केली आहे. त्यावर विराटने उत्तर दिले... .विराट IPL 2026 मध्ये परतला आहे आणि सलामीच्या सामन्यात RCB साठी सामना जिंकून देणारी खेळी त्याने केली. त्याने जेतेपद कायम राखण्याचा दृढनिश्चय व्यक्त केला आहे. जानेवारीमध्ये भारताच्या शेवटच्या वन डे मालिकेनंतर तो लंडनला गेला होता आणि कोणत्याही मोठ्या तयारीशिवाय या स्पर्धेसाठी दाखल झाला आहे. क्रिकेटपासून दूर असताना विराट नेहमी आपल्या कुटुंबासोबत लंडनमध्ये अधिक वेळ घालवत आहे आणि अनेकदा केवळ मोठ्या सामन्यांपूर्वीच परत येतो, तरीही त्याचा त्याच्या फॉर्मवर परिणाम झालेला नाही..पाकिस्तानात पेट्रोलसाठी लांबचलांब रांगा, किमती वाढल्या; Shahid Afridi म्हणतो, इतर देशांच्या तुलनेत आपली परिस्थिती चांगली... .भारताचा माजी कर्णधार लंडनला स्थायिक झाल्यामुळे सोशल मीडियावर टीका होत आहे. RCB सोबतच्या एका व्हिडिओमध्ये विराटने या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली. त्यावर सूत्रसंचालक दानिश सैतने 'मिस्टर नॅग्स' अवतारात मिश्किलपणे म्हटले, "लोक म्हणतात,की आरसीबी पाच परदेशी खेळाडूंना खेळवत आहे, पण ते नक्की काय म्हणत आहेत हे मला कळत नाहीये."चेहऱ्यावर स्मितहास्य आणत विराट म्हणाला, "मला माहीत नाही, तुम्ही हा प्रश्न मला का विचारत आहात? परदेशी खेळाडूंना विचारा. मी परदेशी खेळाडू नाही. मी परदेशी खेळाडू आहे का?".विराटने फ्रँचायझीसोबतच्या आपल्या १८व्या हंगामात विजेतेपद पटकावल्यानंतर भावनेबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. "मी 'चार वर्षांपूर्वी पाठीवरचं ओझं उतरलं' हे वाक्य किंवा म्हण ऐकली होती. त्या रात्री मला त्याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने जाणवला. सगळं काही उजळून निघालं," असं तो पुढे म्हणाला..तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्यपूर्ण यश मिळवल्यानंतर, विराटने त्याच्यासाठी विजयाचा खरा अर्थ काय आहे,यावर विचार व्यक्त केला. "विजय म्हणजे कठोर परिश्रम, खेळाप्रती असलेली निष्ठा आणि त्यासाठी केलेले सर्व त्याग यांचा परिपाक असतो. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे एक प्रकारचा दिलासा, एक बक्षीस, ज्यामुळे आपल्याला कळते की आपला वेळ वाया गेला नाही. बरेच लोक पराभवातून शिकतात, पण त्याचबरोबर बरेच जण खूप निराशही होऊ शकतात. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही खूप मेहनतीनंतर जिंकता, तेव्हा तुम्ही केलेल्या कामाला न्याय मिळाल्याची भावना येते आणि अधिक मेहनत करण्याची प्रेरणाही मिळते," असे कोहली म्हणाला.