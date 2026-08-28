Imran Khan: ‘वडिलांची परिस्थिती खूपच खराब...’; इम्रान खान यांच्या मुलांनी सांगितलं तुरुंगातील वास्तव, प्रकृतीबाबत केले गंभीर दावे

Imran Khan Sons Interview: लॉर्ड्सवर पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना सुरू असताना पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार इम्रान खान यांची मुलं सुलेमान आणि कासिम खान चर्चेत आली आहेत. इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू मायकल अॅथर्टन यांनी दोघांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी इम्रान खान यांच्या तुरुंगातील परिस्थिती आणि प्रकृतीबाबत गंभीर दावे केले आहेत.या मुलाखतीवर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आक्षेप घेतला होता. मात्र, स्काय स्पोर्ट्सने गुरुवारी पहिल्या सत्रानंतर ही मुलाखत प्रसारित केली..‘वडिलांची परिस्थिती खूपच खराब’कासिम खानने सांगितलं की, इम्रान खान यांना सध्या एका कोठडीत जवळपास पूर्णपणे एकटं ठेवलं जात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इम्रान दिवसातील २३ तासांपेक्षा जास्त वेळ एकट्या कोठडीत असतात.कासिमने पाकिस्तान सरकारवरही गंभीर आरोप केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, इम्रान खान यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तुरुंगातील इतर राजकीय कैद्यांच्या मृत्यूशीही त्याने या परिस्थितीचा संबंध जोडला..Imran Khan Death Claim : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू ? पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ.कासिमने इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबद्दल बोलताना त्यांच्या डोळ्यांच्या त्रासाचा उल्लेख केला. त्याने सांगितलं की, इम्रान यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधली होती आणि ते तणावात दिसत होते.कासिम म्हणाला की, त्याने इम्रान खान यांना अनेकदा कठीण परिस्थितीतही शांत आणि आत्मविश्वासाने पाहिलं आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहणं त्याच्यासाठी खूप कठीण असल्याचं त्याने सांगितलं..इम्रान खान यांचा दुसरा मुलगा सुलेमान खान यानेही त्यांच्या उपचारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, इम्रान यांना सरकारी वैद्यकीय सुविधेत तपासणीसाठी नेण्यात आलं होतं.सुलेमानने दावा केला की, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी इम्रान ठीक असल्याचं सांगितलं आणि त्यांना शिफा या खासगी रुग्णालयात नेलं जाईल असं सांगितलं. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यात आलं. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार.दरम्यान, तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबाबत पाकिस्तानच्या पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना दोन पत्रं पाठवण्यात आली आहेत. मायकल अॅथर्टन यांच्यासह काही माजी क्रिकेट कर्णधारांनी या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.या पत्रातून इम्रान खान यांना तुरुंगात योग्य आणि माणुसकीची वागणूक देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.इम्रान खान यांच्या मुलांनी केलेल्या या दाव्यांमुळे त्यांच्या तुरुंगातील परिस्थितीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.