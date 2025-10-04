Cricket

मोठी बातमी : भारतात 'चिकन' खाऊन आजारी पडले क्रिकेटपटू; एकाला तातडीने दाखल करावे लागले हॉस्पिटलमध्ये

Australian cricketer hospitalized after eating chicken in India : कानपूर येथे सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ मालिकेदरम्यान एक धक्कादायक घटना घडली. ऑस्ट्रेलियन संघाचा वेगवान गोलंदाज हेन्री थॉर्नटन हॉटेलमध्ये दिलेले चिकन खाऊन आजारी पडला.
Henry Thornton stomach infection during IND A vs AUS A series: ग्रीन पार्क येथे सुरू असलेल्या वन डे मालिकेत सहभागी असलेला ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा खेळाडू हेन्री थॉर्नटन हॉटेलमधील जेवण खाल्ल्यानंतर आजारी पडला. पोटाच्या संसर्गामुळे संघ व्यवस्थापन आणि स्थानिक व्यवस्थापकांनी त्याला येथील रिजन्सी रुग्णालयात दाखल केले.

