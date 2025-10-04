मोठी बातमी : भारतात 'चिकन' खाऊन आजारी पडले क्रिकेटपटू; एकाला तातडीने दाखल करावे लागले हॉस्पिटलमध्ये

Henry Thornton stomach infection during IND A vs AUS A series: ग्रीन पार्क येथे सुरू असलेल्या वन डे मालिकेत सहभागी असलेला ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा खेळाडू हेन्री थॉर्नटन हॉटेलमधील जेवण खाल्ल्यानंतर आजारी पडला. पोटाच्या संसर्गामुळे संघ व्यवस्थापन आणि स्थानिक व्यवस्थापकांनी त्याला येथील रिजन्सी रुग्णालयात दाखल केले..रिजन्सी हॉस्पिटलमधील वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर दोन दिवस उपचार करण्यात आले. पहिल्या वन डे सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियन संघातील चार खेळाडूंना पोटात संसर्ग झाल्याचे संघ व्यवस्थापनाने कळवले. त्यापैकी हेन्री थॉर्नटन यांना रिजन्सी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.त्यानंतर संघातील इतर खेळाडूंनीही त्यांच्या आहारात बदल केले आहेत. स्थानिक व्यवस्थापकाच्या मते, हेन्रीने संघासोबत शहरात आल्यापासून गॅस्ट्रो-इंटेस्टाइनल समस्यांची तक्रार केली होती. त्यानंतर त्याला मूल्यांकन आणि उपचारांसाठी रीजन्सी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तो आता पूर्णपणे बरा झाला आहे आणि संघात पुन्हा सामील झाला आहे..IND vs WI 1st Test Live: नितीश कुमार रेड्डीचा 'उडता' कॅच! मोहम्मद सिराजने विंडीजला दिला पहिला धक्का... VIDEO.भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातील दुसऱ्या सामन्यात पाहुण्यांनी डकवर्थ लुईस प्रणालीने विजय मिळवला आहे. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २४६ धावा केल्या. आशिया चषक गाजवून भारत अ संघात सामील झालेला अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद झाला. तिलक वर्माने १२२ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ९४ धावांची खेळी केली. त्याला रियान परागच्या ५८ धावांची साथ मिळाली. .हर्षित राणा ( २१ ) व रवी बिश्नोई ( २६) यांनी तळाच्या क्रमांकावर महत्त्वाच्या धावा जोडल्या. भारताचा संपूर्ण संघ ४५.५ षटकांत २४६ धावांवर तंबूत परतला. ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या जॅक एडवर्ड्सने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.विल सदरलँड व तनवीर संघ यांनी प्रत्येकी २, तर लेचलॅन हिर्ने व मॅकेंझी हार्व्हे यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. .IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजचे ५ फलंदाज ४६ धावांत तंबूत! Ravindra Jadeja एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना धडामssss पडला Video Viral.लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा सलामीवीर मॅकेंझी हार्व्हेने ४९ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह नाबाद ७० धावा केल्या. जॅक फ्रेझर मॅकगर्क ३६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कूपर कोनोलीने ३१ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ५० धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाे १६.४ षटकांत १ बाद १६० धावा केल्या. पण, पावसामुळे पुढचा सामना होऊ शकला नाही आणि ऑस्ट्रेलियाला DSL नुसार ९ विकेट्स व ५० चेंडू राखून विजयी घोषित केले गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.