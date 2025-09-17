IND A vs AUS A: ऑसी फलंदाजाचे दमदार शतक, २२ चेंडूंत ९६ धावांचा पाऊस! सातव्या क्रमांकावर येऊन भारतीय गोलंदाजांना धुतले

ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला.१९ वर्षीय सॅम कॉन्स्टासने १०९ धावांचे शानदार शतक झळकावले.जोश फिलिप्पेने ८७ चेंडूंत १२३ धावा करत भारतीय गोलंदाजांना झोडपले..Sam Konstas & Josh Philippe century; Australia A declared 532/6 against India A : भारत दौऱ्यावर आलेल्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाने यजमानांच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. १९ वर्षीय सॅम कॉन्स्टासच्या शतकानंतर यष्टिरक्षक जोश फिलिप्पेने आक्रमक शतक झळकावले. त्याने चौकार-षटाकरांनी २२ चेंडूंत ९६ धावा चोपल्या. या दोन शतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत भारताने बिनबाद ३ धावा केल्या आहेत..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाला सॅम कॉन्स्टास व कॅम्प्बेल केलावे यांनी १९८ धावांची सलामी दिली. कॅम्प्बेल ९७ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह ८८ धावांवर बाद झाल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी फास आवळला होता. कर्णधार नॅथन मॅकस्वीनी ( १) व ऑलिव्हर पीक ( २ ) यांना त्यांनी गुंडाळले. पण, कॉन्स्टान्स उभा राहिला आणि १४४ चेंडूंत १० चौकार व ३ षटकारांसह १०९ धावा करून माघारी परतला. .Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह पुढची मॅच नाही खेळणार; महत्त्वाचे अपडेट्स, IND vs OMN सामन्यात Playing XI कशी असणार?.कूपर क़ॉनोली व लिएम स्कॉट यांनी पाचव्या विकेटसाठी १०९ धावांची भागीदारी करून भारत अ संघाची डोकेदुखी वाढवली. कॉनोली ८४ चेंडूंत १२ चौकार व १ षटकारासह ७० धावांवर, तर स्कॉट १२२ चेंडंत ८१ धावांवर ( ८ चौकार व २ षटकार) बाद झाला. यानंतर भारतीय गोलंदाजांना आशेचा किरण दिसत होता, पण... .सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या जोशने आधी स्कॉटसह ९५ चेंडूंत ८१ धावा जोडल्या आणि नंतर झेव्हियर बार्टलेसह ६२ चेंडूंत ११८ धावांची नाबाद भागीदारी केली. या दोघांनी भारतील गोलंदाजांचा भरपूर झोडले. जोशने ८७ चेंडूंत १८ चौकार व ४ षटकारांसह १२३ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याने १४१.३८च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. .रोहित शर्माचे दोन 'भीडू' अजित आगरकरच्या टीममध्ये जाणार! आता बघू हिटमॅनला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यापासून कसे रोखणार.झेव्हियर २४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारासह ३९ धावांवर नाबाद राहिला आणि ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. महाराष्ट्राच्या हर्ष दुबेने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, परंतु त्याने २७ षटकांत १४१ धावा दिल्या. गूरनूर ब्रारने दोन विकेट्स घेताना ८७ धावा दिल्या, तर खलील अहमदने १ विकेट घेतली. भारताच्या पाचही गोलंदाजांना ५ ते साडेपाचच्या सरासरीने चोप बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.