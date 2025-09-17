Cricket

IND A vs AUS A: ऑसी फलंदाजाचे दमदार शतक, २२ चेंडूंत ९६ धावांचा पाऊस! सातव्या क्रमांकावर येऊन भारतीय गोलंदाजांना धुतले

IND A vs AUS A match highlights : ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. ऑसी संघाने पहिल्या डावात ६ बाद ५३२ धावा करून डाव घोषित केला.
Josh Philippe celebrates his brilliant century against India A

  • ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला.

  • १९ वर्षीय सॅम कॉन्स्टासने १०९ धावांचे शानदार शतक झळकावले.

  • जोश फिलिप्पेने ८७ चेंडूंत १२३ धावा करत भारतीय गोलंदाजांना झोडपले.

Sam Konstas & Josh Philippe century; Australia A declared 532/6 against India A : भारत दौऱ्यावर आलेल्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाने यजमानांच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. १९ वर्षीय सॅम कॉन्स्टासच्या शतकानंतर यष्टिरक्षक जोश फिलिप्पेने आक्रमक शतक झळकावले. त्याने चौकार-षटाकरांनी २२ चेंडूंत ९६ धावा चोपल्या. या दोन शतकांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत भारताने बिनबाद ३ धावा केल्या आहेत.

