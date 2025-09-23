INDA vs AUSA : चॅलेंज देणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला Mohammed Siraj ने ४९ धावांवर बाद केले; KL Rahul संघात असताना ध्रुव जुरेलला कॅप्टनपदी पाहून सारे चक्रावले

भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ दुसरी चारदिवसीय लढत आजपासून सुरू झाली आहे.ऑस्ट्रेलिया अ संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला, परंतु सुरुवात फार चांगली झाली नाही.मोहम्मद सिराजने चॅलेंज देणाऱ्या १९ वर्षांच्या सॅम कॉन्स्टासला ४९ धावांवर बाद केले..Mohammed Siraj first wicket against Australia A in 2nd unofficial Test : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यातली दुसरी चारदिवशीय लढत आजपासून सुरू झाली. ऑस्ट्रेलिया अ संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला, परंतु मागील लढतीप्रमाणे त्यांना चांगली सुरुवात करता आली नाही. प्रसिद्ध कृष्णाने चौथ्या षटकात ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर कॅम्पबेल केल्लवे ( ९) याला बाद केले. कॅम्पबेलने पहिल्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली होती. मात्र, त्यानंतर सॅम कॉन्स्टास व कर्णधार नॅथन मॅकस्वीनी यांनी ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा डाव सारवला. ही जोडी मोहम्मद सिराजने तोडली.. भारताला चॅलेंज देणाऱ्या १९ वर्षांच्या सॅमन कॉन्स्टासला त्याने बाद केले. .वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय खेळाडूंना सराव मिळावा, या करीता ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धचा सामना महत्त्वाचा आहेत. तरीही श्रेयस अय्यरने या सामन्यातून अचानक माघार घेतली. बीसीसीआयने जाहीर केल्याप्रमाणे लोकेश राहुल व मोहम्मद सिराज या दुसऱ्या सामन्यात भारत अ संघाचे सदस्य होते. या दोघांची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड निश्चित होतीच... श्रेयसच्या माघारीमुळे लोकेशकडे नेतृत्व का नाही? असा प्रश्न अनेकांना पडला. पण, बीसीसीआयने संघ जाहीर केला, तेव्हा ध्रुव जुरेलकडे उप कर्णधारपद दिले होते आणि त्यामुळे तो या लढतीत नेतृत्व करतोय. .Pakistan Asia Cup Final Scenario: पाकिस्तानचा संघ फायनलमध्ये कसा पोहोचणार? भारताला टक्कर देण्याचं सोडा, शेजारी Super Fours मध्ये दम सोडणार .कॅम्पबेल १३ चेंडूत ९ धावा करून बाद झाल्यानंतर कॉन्स्टास व मॅकस्वीनी यांनी ८६ धावा जोडताना टीम इंडियाला बॅकफूटवर फेकले होते. या परिस्थित मोहम्मद सिराजकडे पुन्हा चेंडू सोपवला गेला आणि त्याने भारताला विकेट मिळवून दिली. मागील सामन्यात १०९ व नाबाद २७ धावांची खेळी करणारा कॉन्स्टास याही सामन्यात चांगला खेळला. त्याला अर्धशतकापासून सिराजने वंचित ठेवले. कॉन्स्टास ९१ चेंडूंत ७ चौकारांसह ४९ धावांवर झेलबाद झाला. .पण, त्यानंतर नॅथन मॅकस्वीनी व ऑलिव्हर पिक यांनी चांगला खेळ केला. मॅकस्वीनीने १२८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ५७ धावांची नाबाद खेळी केली आहे. सुतारने ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलिव्हरला २९ धावांवर बाद केले. ऑस्ट्रेलियाच्या ४५ षटकांत ३ बाद १५० धावा झाल्या आहेत. .Shreyas Iyer : श्रेयसने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली; वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी घेतला मोठा निर्णय, भारताच्या संघात जागा नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.