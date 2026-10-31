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DEVdutt PADIKKAL: टीम इंडियाच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी पडिक्कलचा दावा मजबूत! न्यूझीलंड A विरुद्ध पुन्हा मोठी खेळी

DEVdutt PADIKKAL SCORES 80 AGAINST NEW ZEALAND A: न्यूझीलंड A विरुद्धच्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात देवदत्त पडिक्कलने १४० चेंडूंत ८० धावांची खेळी केली. पहिल्या सामन्यात १९९ धावा करणाऱ्या पडिक्कलने पुन्हा छाप पाडली. दुसरीकडे यशस्वी जैस्वाल खातेही न उघडता बाद झाला.
DEVdutt PADIKKAL

DEVdutt PADIKKAL

esakal

Varsha Balhe
Updated on

DEVdutt PADIKKAL SCORES 80 AGAINST NEW ZEALAND A: भारत A संघ आणि न्यूझीलंड A संघ यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती.

भारताची फलंदाजी चांगली झाली नाही आणि संपूर्ण भारतीय संघ केवळ ११३ धावांवर बाद झाला होता. त्यानंतर न्यूझीलंड A संघाने पहिल्या डावात ३१७ धावा करत २०४ धावांची आघाडी घेतली होती. ही आघाडी मोठी होती.

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