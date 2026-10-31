DEVdutt PADIKKAL: टीम इंडियाच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी पडिक्कलचा दावा मजबूत! न्यूझीलंड A विरुद्ध पुन्हा मोठी खेळी

DEVdutt PADIKKAL SCORES 80 AGAINST NEW ZEALAND A: भारत A संघ आणि न्यूझीलंड A संघ यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. भारताची फलंदाजी चांगली झाली नाही आणि संपूर्ण भारतीय संघ केवळ ११३ धावांवर बाद झाला होता. त्यानंतर न्यूझीलंड A संघाने पहिल्या डावात ३१७ धावा करत २०४ धावांची आघाडी घेतली होती. ही आघाडी मोठी होती. .भारतीय संघाला हा सामना जिंकायचा असेल, तर चांगली फलंदाजी करणे गरजेचे होते. अशा परिस्थितीत भारतीय संघाचा खेळाडू देवदत्त पडिक्कलने ते करून दाखवले. दुसऱ्या डावात भारत A ने जोरदार पुनरागमन केलं. या डावात देवदत्त पडिक्कलने शानदार फलंदाजी करत २४८ चेंडूंत १९९ धावांची खेळी केली होती. त्याचं द्विशतक अवघ्या एका धावेने हुकलं होतं. त्याचबरोबर साई सुदर्शनने ९१, यश राठोडने ६६ आणि वॉशिंग्टन सुंदरने ५२ धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाने दुसऱ्या डावात ५१६ धावा करत न्यूझीलंड A समोर विजयासाठी ३१३ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं..मुंबईच्या नॅशनल क्रिकेट क्लबच्या 'टॅलेंट हंट'मधून ४५ प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची निवड!.या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारत A च्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली होती. न्यूझीलंड A चा संघ १८७ धावांवर ९ बाद अशा अडचणीत सापडला होता. मात्र, खराब प्रकाशामुळे खेळ थांबवण्यात आला आणि अखेर हा सामना अनिर्णित राहिला. भारत A ला विजयासाठी फक्त एका विकेटची गरज होती. मात्र, त्यांना सामना जिंकता आला नाही..यानंतर आता भारत A आणि न्यूझीलंड A यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल मैदानावर खेळवला जात आहे. या सामन्यातही डावखुरा फलंदाज देवदत्त पडिक्कलने पुन्हा एकदा दमदार फलंदाजी केली आहे. त्याने १४० चेंडूंत ८० धावा केल्या आहेत..पहिल्या सामन्यापेक्षा या सामन्यात पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरला होता. त्याने आपल्या खेळीदरम्यान १२ चौकार लगावले. त्याचबरोबर साई सुदर्शनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी १५९ चेंडूंत ९१ धावांची भागीदारी केली. साई सुदर्शनने ४१ धावा केल्या. पहिल्या कसोटी सामन्यात द्विशतकापासून एका धावेने दूर राहिलेल्या पडिक्कलने या सामन्यात १०० चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं..पडिक्कलने शनिवारी आपल्या फलंदाजीने पुन्हा एकदा छाप पाडली आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवण्याचा त्याचा दावा मजबूत झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे यशस्वी जैस्वालसाठी हा सामना निराशाजनक ठरला. मुंबईच्या या डावखुऱ्या फलंदाजाला पहिल्या डावात खातेही उघडता आले नाही. फ्रेझर शिएटने पहिल्याच षटकात त्याला चार चेंडूंत शून्य धावांवर बाद केले..यशस्वी जैस्वाल पुढील महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताकडून सलामीला फलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. मात्र, पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्यातही त्याला फारशी चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्या सामन्यात त्याने १७ आणि ५ धावा केल्या होत्या..यशस्वीबरोबरच कर्नाटकच्या स्मरण रविचंद्रनलाही या सामन्यात खाते उघडता आले नाही. फ्रेझर शिएटने त्याला पहिल्याच चेंडूवर बाद करत माघारी पाठवले. पडिक्कल बाद झाल्यानंतर ३९व्या षटकात स्मरण फलंदाजीला आला होता. मात्र, डावातील पहिल्याच चेंडूवर तो पायचीत झाला..Dhoni ने स्मृती मानधनाला वर्ल्ड कप जिंकल्यावर WhatsApp वर केला खास मेसेज; कॅप्टनकूल म्हणाला, 'फक्त तिचाच नंबर माझ्याकडे...'.पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात विदर्भाच्या यश राठोडने भारत A कडून सर्वाधिक धावा केल्या होत्या. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात त्यालाही मोठी खेळी करता आली नाही. तो २२ चेंडूंत १३ धावा करून बाद झाला.दुसऱ्या अनधिकृत कसोटी सामन्यासाठी भारत A च्या संघात मोहम्मद सिराज, मानव सुथार आणि मुकेश कुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर आगामी वनडे मालिकेत खेळायचे असल्यामुळे केएल राहुल आणि अंशुल कंबोज या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.