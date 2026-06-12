IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला...

India vs Afghanistan first ODI team prediction: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेला शनिवारपासून ( १३ जून) सुरुवात होत आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीचा शुभारंभ, या मालिकेतून करणार आहे. भारतीय संघाला मागील वन डे मालिकेत न्यूझीलंडकडून १-२ असा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० व कसोटी मालिका खेळल्या आहेत. पण, आता वर्ल्ड कपच्या तयारीला संघ लागला आहे. विराट कोहली व हार्दिक पांड्या यांनी मालिका सुरू होण्यापूर्वीच माघार घेतली आहे आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध राखीव फळीतील खेळाडूंना आजमावून पाहण्याची हीच योग्य संधी आहे..पहिला वन डे सामना धर्मशाला येथे खेळवला जाईल. या मालिकेतून विराटने माघार घेतल्यानंतर यशस्वी जैस्वालची रिप्लेसमेंट खेळाडू म्हणून निवड केली गेली. मागील वर्षापासून तो वन डे संघाचे दार ठोठावतोय. त्याला संघात स्थान मिळाले असले तरी त्याचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणे अवघड आहे. रोहित शर्मा व शुभमन गिल, ही भारताची सलामीची जोडी ठरलेली आहे. त्यामुळे जैस्वालला ओपनिंगसाठी जागा नाहीच. पण, जर रोहितला विश्रांती देण्याचे व्यवस्थापनाने ठरवल्यास जैस्वालला संधी मिळू शकते..Vaibhav Sooryavanshi: वैभवचे भारतीय संघाकडून पदार्पण लांबणीवर; आगामी दौरा संकटात, BCCI हाय अलर्टवर.. नेमकं काय घडलं? .विराटच्या गैरहजेरीत इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला दिसेल. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इशान शेवटचा वन डे सामना अफगाणिस्तानविरुद्धच खेळला होता. त्याने भारतासाठी २७ वन डे सामन्यांत ४२.४०च्या सरासरीने ९३३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २१० ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना त्याने ४ सामन्यांत ४०.७५ च्या सरासरीने १६३ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे तो विराटच्या जागी फिट बसतो..उप कर्णधार श्रेयस अय्यर चौथअया, तर लोकेश राहुल पाचव्या क्रमांकावर खेळेल. हार्दिकने माघार घेतल्यामुळे नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर, असे दोन अष्टपैलू खेळाडू प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसतील. आयपीएल २०२६ मध्ये प्रभावी कामगिरी करणारा प्रिंस यादव, पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. त्याने IPL 2026 मध्ये १२ सामन्यांत १६ विकेट्स घेतल्या आहेत. मोहम्मद सिराजला विश्रांती दिल्यामुळे प्रसिद्ध कृष्णा व अर्शदीप सिंग, यांच्याकडे जलदगती माऱ्याचे नेतृत्व असेल..FIFA WORLD CUP 2026: मृत्यूला हरवून 'तो' मैदानावर उतरला; वर्ल्ड कपमध्ये पहिला गोल करताच ढसाढसा रडला... कोण आहे Raúl Jiménez? .Predicted India playing XI for IND vs AFG 1st ODI : रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.