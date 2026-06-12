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IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला...

India's Probable XI for First ODI vs Afghanistan: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी भारतीय संघाच्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनबाबत चर्चा रंगली आहे. युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वालला या सामन्यात संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Predicted India playing XI for IND vs AFG 1st ODI

Predicted India playing XI for IND vs AFG 1st ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan first ODI team prediction: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेला शनिवारपासून ( १३ जून) सुरुवात होत आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीचा शुभारंभ, या मालिकेतून करणार आहे. भारतीय संघाला मागील वन डे मालिकेत न्यूझीलंडकडून १-२ असा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० व कसोटी मालिका खेळल्या आहेत. पण, आता वर्ल्ड कपच्या तयारीला संघ लागला आहे. विराट कोहली व हार्दिक पांड्या यांनी मालिका सुरू होण्यापूर्वीच माघार घेतली आहे आणि त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध राखीव फळीतील खेळाडूंना आजमावून पाहण्याची हीच योग्य संधी आहे.

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