IND VS AFG 1ST ODI: विराटच्या जागेवर कोण खेळणार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले संकेत; यष्टिरक्षकही बदलणार... नेमकं काय होणार?

Who will replace Virat Kohli in India vs Afghanistan ODI?: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या फलंदाजी क्रमाबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे. विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत तिसऱ्या क्रमांकावर कोण फलंदाजी करणार, याबाबत प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांनी महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत..Morne Morkel on India's No. 3 batting position२०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीला भारतीय संघ उद्यापासून सुरू करणार आहे. विराट कोहली , हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यांच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघ उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत नव्या खेळाडूंना संधी देणार आहे..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.विराटच्या अनुपस्थितीत वन डे मालिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी कोण करणार, हा खरा प्रश्न सध्या व्यवस्थापनाला सतावतोय. धर्मशाला येथे होणाऱ्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्कल याच्यासमोरही हाच प्रश्न आला आणि त्याने चतुराईने त्याचे उत्तर दिले..रोहित शर्मा व शुभमन गिल ही सलामीची जोडी फिक्स असताना तिसऱ्या क्रमांकावर कोण? यासाठी भारतीय संघात बरेच पर्याय आहेत आणि मॉर्केलनेही त्याचाच उल्लेख केला. अफगाणिस्तान मालिकेसाठी निवडलेल्या संघात यशस्वी जैस्वाल, इशान किशन व लोकेश राहुल, हे तीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकासाठी दावेदार आहेत. मॉर्केलनेही तिसऱ्या क्रमांकासाठी जैस्वाल, लोकेश व इशान यांना संधी देणार असल्याचे सांगितले..तो म्हणाला, विराट कोहलीची उणीव नक्कीच जाणवेल. तो संघातील वरिष्ठ खेळाडू आहे आणि तो एक लिडर आहे. तो मधल्या फळीत ज्या प्रकारे खेळतो, हे आपण सर्वांना माहित्येय. त्याची उणीव भासेल. पण, दुर्दैवाने दुखापतीवर आपलं नियंत्रण नसते. पण, यामुळे नव्या दमाच्या खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांना संधी देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल..तिसऱ्या क्रमांकाच्या जागेबद्दल बोलायचं झालं तर, मला वाटतं की या मालिकेत आम्ही त्यात काही बदल करून पाहू, इच्छितोय. मग ती जागा इशान, लोकेश किंवा यशस्वीला दिली तरी, ही एक चांगली संधी आहे. आम्ही काही वन डे सामने खेळणार आहोत आणि आम्ही खेळाडूंना वेगवेगळ्या जागांवर संधी देऊ, जेणेकरून आम्हाला संघांची रचना कशी करायची आणि वेगवेगळे पर्याय कसे उपलब्ध ठेवायचे याची अधिक चांगली कल्पना येईल..दरम्यान, उद्याच्या सामन्यात इशान यष्टिंमागे दिसण्याची दाट शक्यता आहे. आजच्या सत्रात इशानने यष्टीरक्षकाचा सराव केला. त्यामुळे लोकेशला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळू शकते. याचवेळी मॉर्केनले प्रिन्स यादव व गुरनूर यांनाही संधी मिळावी, यासाठी गौतम गंभीरला साद घातली आहे. नितीश कुमार रेड्डीच्याही गोलंदाजीत सुधारणा झाल्याचे त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.