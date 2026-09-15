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IND vs AFG 2nd T20I: 'Toss' चा 'BOSS'! श्रेयस अय्यरने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; वरूण चक्रवर्तीला नेमकं काय झालं? BCCI म्हणते...

India vs Afghanistan 2nd T20I : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉसच्या बाबतीत मोठा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला आहे. तेच वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेनमुळे मालिकेतून बाहेर.
IND vs AFG 2nd T20I

IND vs AFG 2nd T20I Shreyas Iyer toss record

esakal

Swadesh Ghanekar
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Afghanistan vs India 2nd T20I Marathi Update: भारतीय संघ मालिका विजयाच्या निर्धाराने यजमान अफगाणिस्तानविरुद्ध नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उतरले. भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला, तेच बीसीसीआयने फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीच्या माघारीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. वरुणनला नेमकं काय झालं, हेही BCCI ने स्पष्ट केले.

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