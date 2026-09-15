IND vs AFG 2nd T20I: 'Toss' चा 'BOSS'! श्रेयस अय्यरने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; वरूण चक्रवर्तीला नेमकं काय झालं? BCCI म्हणते...

Afghanistan vs India 2nd T20I Marathi Update: भारतीय संघ मालिका विजयाच्या निर्धाराने यजमान अफगाणिस्तानविरुद्ध नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर उतरले. भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) नाणेफेक जिंकून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला, तेच बीसीसीआयने फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीच्या माघारीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. वरुणनला नेमकं काय झालं, हेही BCCI ने स्पष्ट केले. .भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ट्वेंटी-२०च्या पहिल्या १२ सामन्यांत श्रेयसने ११ वेळा नाणेफेक जिंकली आहे आणि ही सर्वाधिक संख्या आहे. त्याने कतारच्या मिर्झा बैग व फिलिपाईन्सच्या हेन्री टेलर ( १० ) यांचा विक्रम मोडला. पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये इंग्लंडचा इयॉन मॉर्गन व बांगलादेशचा महमदुल्लाह यांनी प्रत्येकी ९ टॉस जिंकले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विराट कोहली, लिटन दास व शे होप यांना त्यांच्या कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत केवळ दोन टॉस जिंकता आले होते..IND vs AFG 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, तरीही संघात एक बदल! भारताच्या Playing XI मध्ये कोणाची एन्ट्री? .पहिल्या सामन्यात तिसरे षटक टाकत असताना वरुण चक्रवर्तीला पोटाच्या डाव्या बाजूला अचानक अस्वस्थता जाणवली. स्कॅनमध्ये 'साइड स्ट्रेन' (पोटाच्या स्नायूंना आलेली दुखापत) असल्याचे निदान झाले असून, त्यामुळे त्याला उर्वरित दोन ट्वेंटी-२० सामन्यांतून बाहेर व्हावे लागले आहे..श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. टी-२० क्रिकेटमध्ये प्रथम गोलंदाजी करणे हा एक वेगळा फायदा असतो. खेळपट्टी कशी आहे याची तुम्हाला बऱ्यापैकी कल्पना येते आणि गोलंदाजाने शक्य तितक्या लवकर परिस्थितीशी जुळवून घेणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे एकदा का तुम्ही खेळपट्टीच्या गतीचा अंदाज घेतला की, खेळपट्टी कशी खेळत आहे हे तुम्हाला कळते. त्यामुळे हा थोडासा फायदा होतो, असे श्रेयसने सांगितले..Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा.पहिल्या टी२० सामन्यानंतर भारताला काही वेगळे करायचे होते का? यावर तो म्हणाला, तो विजय सर्वसमावेशक नव्हता. आम्ही तो मोठ्या फरकाने जिंकू शकलो असतो, पण अझमत आणि नबी, ते मधल्या फळीत खूप चांगले खेळले आणि त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांचे कौतुक. गोलंदाजी युनिट म्हणून, आम्ही मधल्या षटकांमध्ये कदाचित आणखी काही विकेट्स घेऊ शकलो असतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.