IND vs AFG 2nd T20I: संजू सॅमसनने सर्वांची बोलती बंद केली, भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली! मालिका जिंकली

Afghanistan vs India 2nd T20I Marathi Update: संजू सॅमसनने ( Sanju Samson) त्याच्यावर अविश्वास दाखवणाऱ्यांना आज सडेतोड उत्तर दिले. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताने दणदणीत विजय मिळवून मालिका २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. नितीश कुमार रेड्डीने ( ३-२४) वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली. त्यानंतर संजू व अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळ करून संघाच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. .नितीश कुमार रेड्डी ( ३-२४) व अर्शदीप सिंग ( २-३५) यांच्यासह भारतीय गोलंदाजांच्या टिच्चून माऱ्यासमोर अफगाणिस्तानला पुन्हा मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. कर्णधार इब्राहिम झाद्रान ( ३८) वगळल्यास आघाडीच्या फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांनी फार टिकू दिले नाही. त्यांच्या भागीदारीच झाल्या नाही. मोहम्मद नबी ( २०) व राशिद खान ( २८) या अनुभवी जोडीने सातव्या विकेटसाठी ४८ धावा जोडल्या आणि संघाला ८ बाद १५९ धावांपर्यत पोहोचवले. दारविश रसूलीने २६ धावांचे योगदान दिले. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली..IND vs AFG 2nd T20I: 'Toss' चा 'BOSS'! श्रेयस अय्यरने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; वरूण चक्रवर्तीला नेमकं काय झालं? BCCI म्हणते... .मोहम्मद नबीने २० धावा करून एक मोठा पराक्रम नावावर केला. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त २५००+ धावा आणि १०० हून अधिक विकेट घेणारा तो चौथा पुरुष क्रिकेटपटू ठरला. शाकिब अल हसन ( २५५१ व १४९), सिकंदर रझा ( ३२४४ व ११४), विरनदीप सिंग ( ३४०२ व १२६ ) आणि नबी ( २५०१ व १११) हे चार शिलेदार आहेत. संजू सॅमसन सकारात्मक खेळताना दिसला आणि त्याने अभिषेक शर्मासह त्याने ४.४ षटकांत अर्धशतकी भागीदारी केली. अफगाणिस्तानने मुजीब उल रहमान व मोहम्मद नबी या फिरकीपटूंसह डावाची सुरूवात केली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असे भारताविरुद्ध पाचव्यांदा घडले..संजू व अभिषेक यांनी ६.२ षटकांत ८८ धावा जोडल्या. अभिषेक १९ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३९ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर संजूही राशिद खानच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. संजूने २२ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ५७ धावांवर वादळी खेळी घेऊन परतला. पण, भारताच्या विजयाचा पाया भक्कम झाला होता आणि इशान किशन ( ३८) व तिलक वर्मा ( १४) यांच्या नाबाद खेळीमुळे भारताने ७ विकेट्सने मॅच जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.