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IND vs AFG : मॅच विनिंग खेळीनंतरही संजू सॅमसनला बाकावर बसवणार? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत; कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?

Vaibhav Sooryavanshi return for India vs Afghanistan 3rd T20I? भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ट्वेंटी-२० मालिकेतील तिसरा सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी विशेष ठरण्याची शक्यता आहे. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी पुन्हा भारतीय संघाच्या Playing XI मध्ये दिसणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Vaibhav Sooryavanshi make his home debut in 3rd T20I? भारतीय संघाने दुसरी ट्वेंटी-२० जिंकून अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या या मालिकेत भारताने दुसरी लढत ७ विकेट्स राखून सहज जिंकली. या सामन्यात संजू सॅमसन ( Sanju Samson) चमकला. त्याच्या ५७ धावांच्या वादळी खेळीला अभिषेक शर्माची दमदार साथ मिळाली. आता संजूचा फॉर्म परतल्याने त्याला तिसऱ्या सामन्यासाठी बाकावर बसवणे अशक्यच वाटतेय, अशात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल का? हा प्रश्न उपस्थित राहत आहेच. कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) याबाबत महत्त्वाचे विधान केले.

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