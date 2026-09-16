IND vs AFG : मॅच विनिंग खेळीनंतरही संजू सॅमसनला बाकावर बसवणार? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत; कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI?

Will Vaibhav Sooryavanshi make his home debut in 3rd T20I? भारतीय संघाने दुसरी ट्वेंटी-२० जिंकून अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या या मालिकेत भारताने दुसरी लढत ७ विकेट्स राखून सहज जिंकली. या सामन्यात संजू सॅमसन ( Sanju Samson) चमकला. त्याच्या ५७ धावांच्या वादळी खेळीला अभिषेक शर्माची दमदार साथ मिळाली. आता संजूचा फॉर्म परतल्याने त्याला तिसऱ्या सामन्यासाठी बाकावर बसवणे अशक्यच वाटतेय, अशात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल का? हा प्रश्न उपस्थित राहत आहेच. कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) याबाबत महत्त्वाचे विधान केले. .अफगाणिस्तानच्या १५९ धावांचा पाठलाग करताना संजू व अभिषेक ( ३९) यांनी ६.२ षटकांत ८८ धावा चोपून विजयाचा पाया मजबूत केला. त्यानंतर इशान किशनने २३ चेंडूंत ३८ धावांची नाबाद खेळी केली. संजूने २२ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ५७ धावा केल्या. त्यामुळे संजूला तिसऱ्या सामन्यात विश्रांती देण्याचे चित्र दिसत नाही. पण, असे नाही. श्रेयसने तिसऱ्या सामन्यासाठीच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत महत्त्वाचे विधान केले..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या स्पर्धेवर संजू सॅमसनने सोडलं मौन; थेट सांगितलं, टीम इंडियात नेमकं काय सुरू आहे? .मालिका जिंकल्यानंतर श्रेयसने दोन सामन्यांत संधी न मिळालेल्या खेळाडूंना तिसऱ्या सामन्यात संधी दिली जाईल, असे संकेत दिले. तो म्हणाला,"त्या सर्वांना खेळपट्टी आणि परिस्थितीची सवय व्हावी आणि थोडा सरावही मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे, जे खेळाडू बऱ्याच काळापासून बाहेर बसले आहेत, त्यांना संधी देण्यासाठी आणि संघातही थोडा बदल करण्यासाठी हा एक चांगला सामना ठरेल.”.श्रेयसच्या या विधानामुळे गुरुवारच्या लढतीत वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळेल हे निश्चित आहे. या परिस्थितीत संजूला पुन्हा विश्रांती दिली जाईल किंवा अभिषेकला बसवले जाईल. संजू व वैभव अद्याप एकदाची एकत्र खेळलेले नाही. संजूच्या गैरहजेरीत वैभव झिम्बाब्वे दौऱ्यावर तिन्ही सामने खेळला होता. त्यामुळे आता संघ व्यवस्थापन संजू व वैभव ही सलामीची नवी जोडी मैदानावर उतवरू शकते..गणेश चतुर्थीला ओव्हलच्या मैदानात झालेली हत्तीची एंट्री अन् मग भारताने मिळवलेला ऐतिहासिक विजय; जाणून घ्या खास किस्सा.वॉशिंग्टन सुंदर व यश ठाकूर या दोन खेळाडूंनाही अद्याप संधी मिळालेली नाही. सुंदर तिसऱ्या सामन्यात अक्षर पटेलच्या जागी, तर यश ठाकूरसाठी कोणाला विश्रांती दिली जाते, हे पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.