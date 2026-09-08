Cricket

IND vs AFG : अफगाणिस्तानच्या 'त्या' कृतीने पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या! भारताचा नकाशा अन् जगासमोर आणले सत्य… नेमकं काय घडलं?

IND vs AFG series promo sparks controversy in Pakistan: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील आगामी तीन सामन्यांच्या मालिकेपूर्वी अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या एका प्रमोशनल व्हिडीओमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे.
AFG vs IND

Afghanistan Cricket Board’s IND vs AFG series promo has triggered controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Afghanistan India cricket series promo Pakistan reaction: भारत-अफगाणिस्तान मालिका १३ सप्टेंबरपासून सुरू होतेय आणि नवी दिल्लीत होणाऱ्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची सर्वांमध्ये उत्सुकता आहे. अफगाणिस्तान या मालिकेचे यजमान आहेत आणि मालिकेपूर्वी त्यांनी जाहीर केलेल्या प्रोमो Video मुळे पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या आहेत. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( ACB) IND vs AFG मालिकेच्या प्रोमोत भारताचा नकाशा दाखवला आहे आणि त्यावरूनच पाकिस्तान सैरभैर झाले आहेत.

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