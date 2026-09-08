IND vs AFG : अफगाणिस्तानच्या 'त्या' कृतीने पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या! भारताचा नकाशा अन् जगासमोर आणले सत्य… नेमकं काय घडलं?

Afghanistan India cricket series promo Pakistan reaction: भारत-अफगाणिस्तान मालिका १३ सप्टेंबरपासून सुरू होतेय आणि नवी दिल्लीत होणाऱ्या तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची सर्वांमध्ये उत्सुकता आहे. अफगाणिस्तान या मालिकेचे यजमान आहेत आणि मालिकेपूर्वी त्यांनी जाहीर केलेल्या प्रोमो Video मुळे पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या आहेत. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( ACB) IND vs AFG मालिकेच्या प्रोमोत भारताचा नकाशा दाखवला आहे आणि त्यावरूनच पाकिस्तान सैरभैर झाले आहेत..ACB ने त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओतील नकाशात पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर ( POK) व गिलगित-बाल्टिस्तान हा भारताचा भाग दाखवला आहे. त्यावरून पाकिस्तानने चिंता व्यक्त केली आहे. CNN-News18 ला सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) नकाशाच्या चित्रणाबाबत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाकडे चिंता व्यक्त केली आहे. पीसीबीने व्यक्त केलेल्या चिंतेचे नेमके स्वरूप कळू शकलेले नाही..IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.सूत्राने पुढे सांगितले की, इस्लामाबाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा विचार करू शकते, मात्र अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यात आलेली नाही. काबूल आणि इस्लामाबाद यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण असताना ही घडामोड समोर आली आहे, कारण दोन्ही देश सीमा आणि सुरक्षा मुद्द्यांवरून वादात अडकले आहेत..अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला आहे आणि त्यात या प्रोमोची भर पडली आहे. इस्लामाबादने अफगाण तालिबानवर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानला (TTP) आश्रय दिल्याचा वारंवार आरोप केला आहे, ज्या संघटनेला पाकिस्तान देशांतर्गत प्राणघातक हल्ल्यांसाठी जबाबदार धरतो. भारतीय गुप्तचर यंत्रणेतील वरिष्ठ सूत्रांनी CNN-News18 ला सांगितले की, असा संघर्ष सांस्कृतिक आणि क्रीडा मंचांसारख्या सॉफ्ट पॉवरच्या माध्यमातून समोर येऊ शकतो..IND vs AFG : टीम इंडिया अफगाणिस्तानला घाबरलीय! माजी खेळाडूची निवड समितीवर टीका; म्हणाले, हताश होऊन उचललेले पाऊल....भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - सायं. ७ वा.पासून, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.