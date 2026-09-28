IND vs AFG Asian Games: एकही चेंडू न खेळता भारत उपांत्य फेरीत; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात नेमकं काय घडलं? नियम काय सांगतो?

IND vs AFG Asian Games 2026 Match Abandoned: भारत आणि अफगाणिस्तान पुरुष संघात आज (२८ सप्टेंबर रोजी) सामना खेळला जाणार होता. मात्र, एकही चेंडू न खेळता भारतीय संघ थेट उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात होणारा सामना पावसामुळे रद्द झाला असून पावसाने या सामन्यात खोडा घातला. मात्र, भारतीय संघ थेट उपांत्य फेरीत कसा पोहोचला आणि आता भारताचा सामना कोणाशी होणार आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. यासाठी आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा नियम नेमका काय सांगतो, हे देखील महत्त्वाचं आहे..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामना उपांत्यपूर्व फेरीतील होता. हा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचणार होता, तर पराभूत संघाचं स्पर्धेतील आव्हान संपणार होतं. मात्र, पावसामुळे मैदान ओलं झालं आणि सामना सुरू होण्याची शक्यता राहिली नाही. त्यामुळे टॉस होण्याआधीच सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Asian Games, IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कशी असू शकते Playing XI? कुठे पाहाणार उपांत्यपूर्व सामना?.भारतालाच का मिळाला सेमीफायनलचा प्रवेश?भारताला या सामन्यात न खेळताच पुढे जाण्याचा फायदा मिळण्यामागे आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा नियम आहे. नॉकआउटमधील सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि सामना खेळवता आला नाही, तर अधिक चांगलं मानांकन असलेल्या संघाला पुढच्या फेरीत प्रवेश दिला जातो..या स्पर्धेत भारताला टॉप सीडिंग मिळाली होती. त्यामुळे भारताला थेट क्वार्टरफायनलमध्ये स्थान मिळालं होतं. अफगाणिस्तानने साखळी फेरीत दोन सामने खेळले होते. त्यापैकी एका सामन्यात त्यांना विजय मिळाला, तर एका सामन्यात पराभव झाला होता. मात्र, क्वार्टरफायनलमध्ये भारताविरुद्ध मैदानात उतरण्याआधीच त्यांचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे टॉप सीड असलेल्या भारताला उपांत्य फेरीत पाठवण्यात आलं..विशेष म्हणजे भारतापूर्वी पाकिस्तान आणि हाँगकाँग चीन यांच्यातील क्वार्टरफायनल सामन्यातही पावसाने अडथळा आणला. हा सामनाही खेळवता आला नाही. त्यामुळे टॉप सीडिंगचा फायदा पाकिस्तानला मिळाला आणि पाकिस्ताननेही एकही चेंडू न खेळता उपांत्य फेरी गाठली..आता भारताचा सामना कोणाशी होणार?भारताने उपांत्य फेरीत स्थान पक्कं केलं आहे. आता भारतीय संघाचा सामना श्रीलंका आणि नेपाळ यांच्यातील क्वार्टरफायनल सामन्याच्या विजेत्याविरुद्ध होणार आहे.त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्ध एकही चेंडू न खेळता भारताने उपांत्य फेरी गाठली आहे. आता भारतीय संघ थेट सुवर्णपदकाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी मैदानात उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.