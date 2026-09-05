IND vs AFG : जसप्रीत बुमराह 'फिट' न झाल्यास, कोण घेईल त्याची जागा? ३ जबरदस्त गोलंदाज शर्यतीत, एक तर जस्सी नसतानाच चमकतो...

Jasprit Bumrah replacement for Afghanistan T20I series 2026: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातली ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका १३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी BCCI ने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे, परंतु त्यात चार खेळाडूंचा समावेश हा तंदुरुस्ती अहवालावर अवलंबून आहे. यामध्ये स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, याच्या नावाचा समावेश आहे. बुमराहचा सहभाग पूर्णपणे ९ सप्टेंबर रोजी सेंटर ऑफ एक्सलन्स ( CoE) येथे होणाऱ्या फिटनेस चाचणी सामन्यावर अवलंबून आहे. बुमराह चाचणीत अपयशी ठरला, तर निवड समितीला एका मजबूत पर्यायी खेळाडूची निवड करावी लागेल. .जसप्रीतसह अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर आणि जलदगती गोलंदाज हर्षित राणा, यांचीही फिटनेस चाचणी होणार आहे. जसप्रीतला नुकत्याच पार पडलेल्या श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतून माघार घ्यावी लागली होती. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील आगामी मालिका पाहता, जसप्रीतवरील कामाच्या ताणाचे नियोजन करण्याचे आव्हान BCCI समोर आहे. त्यामुळे त्याला खेळवण्याची घाई ते करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत IND vs AFG मालिकेतूनही जस्सीने माघार घेतल्यास, त्याला कोण रिप्लेस करेल? .Vaibhav Sooryavanshi चा खेळ पाहण्यासाठी अजित आगरकर चेन्नईत पोहोचणार! KL Rahul ची माघार, हा सामना कुठे रंगणार, Live कुठे?.प्रिंस यादवIPL 2026 मध्ये आपल्या भेदक गोलंदाजी आणि अचूक टप्पा व दिशा यामुळे चर्चेत आलेला प्रिंस यादव हा बुमराहच्या जागी एक प्रबळ दावेदार मानला जातो. त्याने भारतासाठी सहा ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये ९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचा सध्याचा फॉर्म आणि ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमधील बळी घेण्याची क्षमता पाहता, निवड समिती त्याला संधी देऊ शकते..मोहम्मद सिराजमोहम्मद सिराज फेब्रुवारी २०२६ नंतर भारताकडून ट्वेंटी-२० मॅच खेळलेला नाही. सध्याच्या घडीला जसप्रीतनंतर तो सर्वात अनुभवी भारतीय गोलंदाज आहे आणि अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत त्याची निवड होऊ शकते. त्याच्याकडे नवीन चेंडू दोन्ही बाजूंनी स्विंग करण्याचा उत्कृष्ट अनुभव आहे. मोठ्या सामन्यांमधील त्याचा अनुभव आणि पॉवरप्लेमध्ये सुरुवातीलाच धक्के देण्याची क्षमता, सिराजला जसप्रीतसाठी एक विश्वासार्ह पर्यायी खेळाडू बनवते. .मयांक यादवभेदक गती आणि आक्रमक यॉर्करसाठी ओळखला जाणारा मयांक यादव भारतीय गोलंदाजीला अतिरिक्त गती देतो. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत,त्याने तीन सामन्यांत पाच बळी घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. पॉवरप्ले आणि डेथ ओव्हर्ससाठी एका सक्षम पर्याय यादवच्या रुपाने संघ व्यवस्थापनाला मिळू शकतो..India probable Playing XI : वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह किंवा हर्षित राणा ( तंदुरुस्त झाल्यास)भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी२० मालिका१३ सप्टेंबर - पहिला टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ सप्टेंबर - दुसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१७ सप्टेंबर - तिसरा टी२० सामना, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.