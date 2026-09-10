Cricket

IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिला सामना १३ ऐवजी १४ सप्टेंबरला? पोलिसांच्या पत्रानंतर काय निर्णय झाला? महत्त्वाच्या अपडेट्स

IND vs AFG match postponed or not? भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या T20I मालिकेतील पहिल्या सामन्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला आहे.
India vs Afghanistan

India vs Afghanistan

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan 1st T20I September 13 latest update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातला पहिला ट्वेंटी-२० सामना ठरलेल्या १३ तारखेला होणार आहे का? हा प्रश्न सध्या सर्वांना पडला आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट संघटनेच्या यजमानपदाखाली नवी दिल्लीत ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका होणार आहे. या मालिकेसाठी दोन्ही संघ अरुण जेटली स्टेडियमवर पोहोचले आहेत आणि सरावालाही लागले आहेत. पण, पहिल्या सामन्याची तारीख बदलण्यात यावी, असे पत्र दिल्ली पोलिसांच्या वाहतुक विभागाकडून दिल्ली क्रिकेट संघटनेला पाठवण्यात आले आणि गोंधळ सुरू झाला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
BRICS
India vs Afghanistan
cricket news today
Marathi News Esakal
www.esakal.com