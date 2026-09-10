IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिला सामना १३ ऐवजी १४ सप्टेंबरला? पोलिसांच्या पत्रानंतर काय निर्णय झाला? महत्त्वाच्या अपडेट्स

India vs Afghanistan 1st T20I September 13 latest update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातला पहिला ट्वेंटी-२० सामना ठरलेल्या १३ तारखेला होणार आहे का? हा प्रश्न सध्या सर्वांना पडला आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट संघटनेच्या यजमानपदाखाली नवी दिल्लीत ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका होणार आहे. या मालिकेसाठी दोन्ही संघ अरुण जेटली स्टेडियमवर पोहोचले आहेत आणि सरावालाही लागले आहेत. पण, पहिल्या सामन्याची तारीख बदलण्यात यावी, असे पत्र दिल्ली पोलिसांच्या वाहतुक विभागाकडून दिल्ली क्रिकेट संघटनेला पाठवण्यात आले आणि गोंधळ सुरू झाला. .दिल्ली पोलिस ( वाहतुक विभाग) यांनी सुरूवातील दिल्ली क्रिकेट संघटनेला पत्र पाठवून १३ तारखेचा सामना दुसऱ्या दिवशी हवला, अशी विनंती केली होती. नवी दिल्लीत ब्रिक्समुळे अनेक देशांतील महत्त्वाच्या व्यक्ती येणार आहेत आणि त्यामुळे १३ सप्टेंबरच्या सामन्याला सुरक्षा पुरवणे शक्य नसल्याचे त्यात म्हटले होते. त्यामुळे हा सामना १४ सप्टेंबरला होईल अशी चर्चा सुरू झाली. मात्र, दिल्ली क्रिकेट संघटनेने याबाबतचे महत्त्वाचे अपडेट्स दिले. दिल्ली पोलिसांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा सामना ठरलेल्या दिवशीच होणार असल्याचे दिल्ली संघटनेने जाहीर केले..पण, १३ तारखेला वाहतुकीत बदल करण्यात येणार असल्याने २० ते २५ हजार प्रेक्षकांना स्टेडियमवर पोहोचण्यासाठी खूप मोठी कसरत करावी लागेल हे निश्चित आहे. डीडीसीएचे सचिव अशोक शर्मा यांनी News18 ला सांगितले की,"दिल्ली पोलिसांकडून राज्य संघटनेला मिळालेल्या संदेशात गर्दीचे व्यवस्थापन करणे आहे, म्हणजेच दरवाजे लवकर उघडणे आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत आहे. बीसीसीआय जसे सांगेल तसे आम्ही करू, पण अद्याप त्यांच्याकडून आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.".India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी.ब्रिक्स शिखर परिषदेचे ठिकाण असलेले भारत मंडपम आणि अरुण जेटली स्टेडियम हे केवळ पाच किलोमीटर अंतरावर असून, महात्मा गांधी रोडवरून जाणारा त्यांचा मार्ग एकच आहे. शिखर परिषदेच्या कालावधीत शाळा आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतील, तसेच अनेक रस्ते बंद राहण्याची शक्यता असून , केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रवाशांसाठी आधीच अनेक सूचना जारी केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.