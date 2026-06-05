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IND vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्ध कशी असू शकते टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन? कधी आणि कुठे होणार सामना, जाणून घ्या

India's Predicted Playing XI for Afghanistan Testभारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना शनिवारी सुरू होणार आहे. या सामन्यासाठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन कशी असू शकते, जाणून घ्या.
India vs Afghanistan

India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
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India vs Afghanistan Test: भारतीय क्रिकेट संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या नव्या हंगामाला सुरुवात करण्यास सज्ज झाली आहे. भारताला शनिवारपासून (६ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध मुल्लनपूरमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळयचा आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ न्यू चंदिगढमध्ये असून सरावही करत आहेत.

गेल्यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या निराशाजनक कसोटी मालिका पराभव मागे टाकून शुभमन गिलच्या नेतृत्वातील भारतीय संघ आता नवी सुरुवात करण्यास उत्सुक असेल.

रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या प्रमुख खेळाडूंना विश्रांती दिलेली असताना मानव सुतार, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार हे नवे चेहरे भारतीय कसोटी संघाचा भाग आहेत. पण यातील किती जणांना संधी मिळणार हे नाणेफेकीवेळी समजेल

India vs Afghanistan
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