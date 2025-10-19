Cricket

Virat Kohli: भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना विराट कोहलीचे उत्तर, बरंच काही बोलून गेला! पाहा शास्त्री-गिलख्रिस्टने घेतलेली मुलाखत Video

Virat Kohli interview with Ravi Shastri and Adam Gilchrist: विराट कोहली हा भारतीय क्रिकेटचा सर्वात मोठा चेहरा. गेल्या काही दिवसांत त्याच्या भवितव्यावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. तो निवृत्तीच्या विचारात आहे का? त्याचा फॉर्म टिकेल का? अशा प्रश्नांची गर्दी झाली होती. पण कोहलीने शास्त्री आणि गिलख्रिस्टसोबतच्या खास मुलाखतीत अप्रत्यक्षपणे सगळ्यांना उत्तर दिलं.
Virat Kohli’s Subtle Response to Future Speculation : भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली ७ महिन्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानावर उतरला. भारत-ऑस्ट्रेलिया पहिल्या वन डे सामन्यात विराटला ८ चेंडूंत शून्य धावांवर माघारी परतावे लागले, परंतु भारतासाठी खेळण्याची त्याची भूक अजून संपलेली नाही. कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट ५-६ महिने कुटुंबियांसोबत लंडनमध्ये होता आणि तो टीम इंडियासोबत ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला. विराट २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप खेळणार की नाही? हा प्रश्न सध्या सर्वांना सतावतोय.

