IND vs AUS 1st ODI Live: भारतीय संघाला 'तोट्या'त टाकणारा निर्णय! षटकांची संख्या झाली कमी, ऑस्ट्रेलियाचा फायदा...

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : पहिल्या वन डे सामन्यात टीम इंडियासमोरील संकट आणखी वाढलं आहे. भारताचे आघाडीचे तिन्ही फलंदाज २५ धावांत तंबूत परतल्यानंतर आलेला पाऊस मदत करेल असे वाटले होते, परंतु त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या फायद्याचं गणित मांडायला भाग पाडले. तासभर पाऊस पडल्यानंतर षटकांची संख्या कमी करण्यात आली आणि आता भारतासमोर मोठी धावसंख्या उभारण्याचे आव्हान आहे. .रोहित शर्मा व विराट कोहली यांचे ७ महिन्यानंतर पुनरागमन अवघ्या काही मिनिटांचे ठरले. रोहित ( ८) चौथ्या, विराट ( ०) सातव्या आणि शुभमन ( १०) नवव्या षटकात बाद झाल्याने भारताची अवस्था ३ बाद २५ अशी झाली. मिचेल स्टार्क, जॉश हेझलवूड व नॅथन एलिस यांनी भारताला धक्के दिले. अधुनमधून पावसाचा व्यत्यय सुरूच राहिला आणि सुरुवातीच्या १० मिनिटांच्या पावसामुळे सामना ४९-४९ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय झाला. पण, भारतीय वेळेनुसार १०.१० वाजता मुसळधार पाऊस सुरू झाला आणि ११.०५ वाजता तो थांबला. ग्राऊंड्समन मैदान सुकवण्याच्या तयारीला लागले, परंतु २० मिनिटांनी पुन्हा पाऊस सुरू झाला..वन डे सामन्यात सलामीवीराकडून सर्वाधिक धावा (इनिंग)१५३१० - सचिन तेंडुलकर (३४०)१२७४० - सनथ जयसूर्या (३८३)१०१७९ - ख्रिस गेल (२७४ )९२०० - ॲडम गिलख्रिस्ट (२५९)९१४६ - रोहित शर्मा (१८५)*९१४६ - सौरव गांगुली (२३६) .भारताकडून सर्वाधिक डक४३ - झहीर खान४० - इशांत शर्मा३९ - विराट कोहली*३७ - हरभजन सिंग३५ - अनिल कुंबळे३५ - जसप्रीत बुमराह३४ - सचिन तेंडुलकर३४ - रोहित शर्मा .या सामन्यासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवला नसल्याने षटकांची संख्या कमी होत गेली. हाती आलेल्या अपडेट्सनुसार हा सामना आता ३५-३५ षटकांचा खेळवण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक गोलंदाजाला ७ षटकं फेकण्याची मुभा दिली गेली आहे. डावाच्या मध्ये २० मिनिटांचा ब्रेक घेतला जाईल आणि अंतिम लक्ष्य हे DLS नुसार दिले जाईल.