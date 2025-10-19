Cricket

IND vs AUS 1st ODI Live: १० मिनिटांच्या पावासनं १ षटक कमी झालं... आता तर एक तास झाला पाऊस पडतोय; जाणून घ्या किती षटकांची मॅच होणार

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिल्या वन डे सामन्यात पावसाने अक्षरशः खेळ थांबवून धरला आहे. सुरुवातीला अवघ्या १० मिनिटांच्या पावसामुळे सामना ५० ऐवजी ४९ षटकांचा करण्यात आला होता. पण आता तब्बल एक तासापासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे.
Rain halts IND vs AUS 1st ODI for over an hour

Swadesh Ghanekar
India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला पहिला वन डे सामना पावसामुळे थांबला आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या पुनरागमनाची उत्सुकता क्षणिक ठरली. रोहित ८ धावांवर, तर विराट ८ चेंडूंत शून्य धावांवर बाद होऊन माघारी परतला. वन डे संघाचा नवा कर्णधार शुभमन गिलही १० धावांवर बाद झाल्याने भारताची अवस्था ३ बाद २५ अशी दयनीय झाली. त्यात पावसाच्या व्यत्ययाने भारतीय चाहत्यांची चिडचिड होताना दिसतेय. गिलच्या विकेटनंतर १० मिनिटांच्या पावसामुळे १ षटक कमी करण्यात आले होते, आता तर १ तास झाला पाऊस सुरू आहे.

