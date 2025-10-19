IND vs AUS 1st ODI Live: १० मिनिटांच्या पावासनं १ षटक कमी झालं... आता तर एक तास झाला पाऊस पडतोय; जाणून घ्या किती षटकांची मॅच होणार

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला पहिला वन डे सामना पावसामुळे थांबला आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांच्या पुनरागमनाची उत्सुकता क्षणिक ठरली. रोहित ८ धावांवर, तर विराट ८ चेंडूंत शून्य धावांवर बाद होऊन माघारी परतला. वन डे संघाचा नवा कर्णधार शुभमन गिलही १० धावांवर बाद झाल्याने भारताची अवस्था ३ बाद २५ अशी दयनीय झाली. त्यात पावसाच्या व्यत्ययाने भारतीय चाहत्यांची चिडचिड होताना दिसतेय. गिलच्या विकेटनंतर १० मिनिटांच्या पावसामुळे १ षटक कमी करण्यात आले होते, आता तर १ तास झाला पाऊस सुरू आहे..रोहित शर्मा व विराट कोहली यांचे ७ महिन्यानंतर पुनरागमन काही खास ठरले नाही. भारताच्या दोन्ही दिग्गजांना ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी लवकर माघारी पाठवले. रोहितने सुरेख चौकार खेचून चाहत्यांना आनंदित केले, परंतु जॉश हेझलवूडने उसळी घेणारा चेंडू टाकला अन् हिटमॅन ८ धावांवर स्लीपमध्ये सोपा झेल देऊन परतला. त्यानंतर मिचेल स्टार्कने भारताला खूप मोठा धक्का देताना विराटला शून्यावर बाद केले. कूपर कोनोलीने अप्रतिम झेल घेतला. नॅथन एलिसच्या चेंडूवर शुभमन गिल ( १०) सहज बाद झाला. भारताला २५ धावांत ३ धक्के बसले. .पावसामुळे काही काळ खेळ थांबल्याने षटकांची संख्या कमी करण्यात आली आणि हा सामना ४९-४९ षटकांचा खेळवण्याचान निर्णय झाला. १० मिनिटांच्या पावसामुळे एक षटक कमी करण्यात आले. या सामन्यात अतिरिक्त वेळ ठेवलेला नाही आणि त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला. पर्थवर २५ धावांत ३ विकेट्स गमावल्या गेल्या आणि भारताची ही आघाडीचे तिन्ही फलंदाज गमावल्यानंतरची निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या साखळी सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध ३० धावांत ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. विराट ८ चेंडू खेळून शू्न्यावर बाद झाला आणि ही त्याची दुसरी खराब कामगिरी ठरली. २०२३ च्या वर्ल्ड कपमध्ये तो इंग्लंडविरुद्ध ९ चेंडूंत शून्य धावेवर बाद झाला होता. .२०२३ नंतर भारताचा सर्वात कमी पॉवरप्ले स्कोअर२७/३ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई २०२३२७/३ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, पर्थ २०२५*३५/२ विरुद्ध इंग्लंड, लखनऊ २०२३३७/३ विरुद्ध न्यूझीलंड, दुबई २०२५३९/३ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, वानखेडे २०२३.भारताच्या ११.५ षटकांत ३ बाद ३७ धावा झाल्या आहेत आणि श्रेयस अय्यर ( ६) व अक्षर पटेल ( ७) हे मैदानावर उभे आहेत. तासभर पडणाऱ्या पावसाने आता विश्रांती घेतली आहे आणि ग्राऊंड स्टाफ मैदान सुकवण्याचं काम करत आहेत. पुढील १५ मिनिटानंतर सामना सुरू होणे अपेक्षित आहे, परंतु जवळपास ६-७ षटकं कमी केली जातील असा अंदाज आहे. म्हणजेच हा सामना ४१-४१ षटकांचा खेळवला जाऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.