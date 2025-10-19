Cricket

IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्माचा भारी विक्रम, विराटलाही संधी; भारतीय संघात अष्टपैलू खेळाडूचे पदार्पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वन डे सामना रोमांचक ठरण्याची चिन्हे आहेत. या सामन्यात रोहित शर्माने आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला असून, विराट कोहलीलाही पुनरागमनानंतर महत्त्वाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याची सुवर्णसंधी आहे. दोन्ही दिग्गजांच्या कामगिरीकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे.
Swadesh Ghanekar
India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते, विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्याकडे... जवळपास ७ महिन्यानंतर हे दोन दिग्गज ब्लू जर्सीत दिसणार आहेत आणि ही मालिका त्यांचे २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे भविष्य ठरवणारी असू शकते. त्यामुळे या मालिकेला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात शुभमन गिल हा भारताच्या वन डे संघाचा नवीन कर्णधार म्हणून सुरूवात करणार आहे.

