IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्माचा भारी विक्रम, विराटलाही संधी; भारतीय संघात अष्टपैलू खेळाडूचे पदार्पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते, विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्याकडे... जवळपास ७ महिन्यानंतर हे दोन दिग्गज ब्लू जर्सीत दिसणार आहेत आणि ही मालिका त्यांचे २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे भविष्य ठरवणारी असू शकते. त्यामुळे या मालिकेला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात शुभमन गिल हा भारताच्या वन डे संघाचा नवीन कर्णधार म्हणून सुरूवात करणार आहे. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात कडवी टक्कर नेहमीच पाहायला मिळाली आहे आणि आजचा सामना रोहितसाठी खास ठरला. त्याचा हा ५०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला आहे. याशिवाय त्याला वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम नावावर करण्यासाठी ८ उत्तुंग फटके खेचावे लागणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावांचा टप्पा ओलांडण्यापासून रोहित ३०० धावा दूर आहे. शिवाय ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेत सचिन तेंडुलकरच्या शतकांच्या ( परदेशात) विक्रमाशी बरोबरी करण्यासाठी रोहितला आज तिहेरी आकडा पूर्ण करावा लागेल. .IND vs AUS 1st ODI : रोहित शर्मा-विराट कोहली यांच्या भवितव्याची नवी पहाट; वन डे मालिका स्वतःला सिद्ध करणारी.भारताच्या आजच्या सामन्यात नितीश कुमार रेड्डीला पदार्पणाची संधी दिली गेली. पर्थच्या याच मैदानावर त्याने विराट कोहलीकडून कसोटी पदार्पणाची कॅप स्वीकारली होती. आज त्याला रोहितने पदार्पणाची कॅप दिली. हार्दिक पांड्याच्या गैरहजहेरीत नितीश कुमार रेड्डीला चांगली संधी मिळाली आहे. .९ वर्षांपूर्वी विराट व रोहित शर्मा हे वेगळ्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली खेळले होते. त्यानंतर आज ते शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहेत. ऑप्टस स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियाला एकही वन डे सामना जिंकता आलेला नाही आणि ही भारतासाठी जमेची बाब आहे. ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड यालाही वन डे क्रिकेटमध्ये ३००० धावांचा टप्पा पार करण्यासाठी ५८ धावा हव्या आहेत. .ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ७ फलंदाज व ४ गोलंदाज असल्याचे कर्णधार मिचेल मार्शने सांगितले आहे. भारतीय कर्णधार शुभमन गिल यानेही प्रथम गोलंदाजी करायला आवडले असते असे म्हटले. नितीश कुमार रेड्डीचे पदार्पण झाले असून आम्ही तीन जलदगती गोलंदाजांसह मैदानावर उतरणार असल्याचे गिलने सांगितले. .भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंगऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल मार्श, मॅथ्यू शॉर्ट, जॉश फिलिप, मॅट रेनशॉ, कूपर कॉनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नॅथन एलिस, मॅथ्यू कुहनेमन, जॉश हेझलवूड.