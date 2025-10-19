IND vs AUS 1st ODI Live: २५ धावांत ३ विकेट्स! विराट कोहलीला 'गंडवलं', भोपळ्यावर माघारी पाठवलं; शुभमन गिलही परतला Video

India vs Australia 1st ODI Marathi Cricket News : भारतीय संघाला पहिल्या वन डे सामन्यात अपेक्षित सुरुवात मिळाली नाही.. रोहित शर्मा व विराट कोहली हे सात महिन्यांनी मैदानावर उतरले होते आणि त्यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. वन डे संघात त्यांच्या समावेशामुळे प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती, परंतु त्यांच्या वाट्याला निराशा आली. चौथ्या षटकात रोहित बाद झाला आणि पाठोपाठ विराट व शुभमन यांनीही तंबूचा रस्ता धरला..नितीश कुमार रेड्डीच्या पदार्पणासह भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन अष्टपैलू खेळाडूंना घेऊन मैदानावर उतरला. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि यजमानांच्या गोलंदाजांनी हा निर्णय सार्थ ठरवला. ५०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणारा रोहित व नवा कर्णधार शुभमन गिल या जोडीने सुरूवातीची तीन षटकं सावध खेळून काढली. पण, चौथ्या षटकात जॉश हेझलवूडने धक्का दिला..रोहित १४ चेंडूंत १ चौकारासह ८ धावा करून स्लीपमध्ये झेलबाद झाला. विराट कोहली मैदानावर येताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला, परंतु हा जल्लोष ८ चेंडूपुरता मर्यादित राहिला. स्टार्कच्या चेंडूवर ड्राईव्ह मारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या विराटचा फटका चुकला आणि बॅटची कड घेत तो गलीच्या दिशेने गेला. कूपर कॉनोलीने हवेत झेपावताना सुरेख झेल टिपला आणि विराट भोपळ्यावर बाद झाला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विराटला दोनवेळा भोपळ्यावर बाद करणारा स्टार्क हा जेम्स अँडरसन ( कसोटीत) याच्यानंतर दुसरा गोलंदाज ठरला. स्टार्कने कसोटीपाठोपाठ वन डेतही विराटला शून्यावर बाद केले..दोन धक्के पचवण्यापूर्वीच भारताला तिसरा धक्का बसला. नॅथन इलिसच्या डाव्या बाजूला जाणारा चेंडू गिलच्या बॅटला घासून यष्टिरक्षकाच्या दिशेने गेला. जॉश फिलिपेने अप्रतिम झेल घेतला आणि गिलला १८ चेंडूंत १० धावांवर माघारी जावं लागलं. भारताला २५ धावांत ३ धक्के बसले. पावसामुळे सामना काही काळ थांबवण्यात आला आहे. .IND vs AUS 1st ODI Live: रोहित शर्मा गेला! मिचेल स्टार्कच्या सहाव्या चेंडूवर वाचला, पण जॉश हेझलवूडच्या 'उसळी'ने घात केला... .५०० सामन्यांनंतर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा२५५८२ - विराट कोहली२५०३५ - रिकी पाँटिंग२४८७४ - सचिन तेंडुलकर२४७९९ - जॅक कॅलिस२३६०७ - राहुल द्रविड२२५९२ - कुमार संगकारा२०२३० - महेला जयवर्धने१९७०८ - रोहित शर्मा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.