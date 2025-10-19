IND vs AUS 1st ODI : विराट कोहलीचा लाजीरवाणा विक्रम; रोहित शर्मा, सौरव गांगुली झाले असतील खूश, कारण...

Virat Kohli batting failure against Australia in Perth ODI : विराट कोहलीचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पुनरागमन काही खास राहिले नाही. कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसला नव्हता आणि तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यातून निळ्या जर्सीत दिसला. त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती, परंतु ती उत्सुकता ८ चेंडूंपुरतीच मर्यादित राहिली. मिचेल स्टार्कने त्याला भोपळ्यावर बाद केले आणि १३ वर्षांत प्रथमच तो ऑस्ट्रेलियात वन डे सामन्यात शून्यावर बाद झाला. याशिवाय त्याने स्वतःच्या नावावर आणखी एक नकोसा विक्रम नावावर केला..विराटने धावांचे खाते न उघडून रोहित शर्मा व सौरव गांगुली यांच्या नावावर असलेला नकोसा विक्रम स्वतःच्या नावावर केला. वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा शू्न्यावर बाद होणाऱ्या कर्णधाराचा विक्रम त्याने नावावर केला आहे. रोहित व गांगुली प्रत्येकी १६ वेळा शून्यावर बाद झाले आहेत. गांगुलीने २००८ मध्ये निवृत्ती घेतली, तर रोहित अजूनही वन डे क्रिकेट खेळतोय. आजच्या सामन्यात तो ८ धावांवर बाद झाला. .IND vs AUS 1st ODI Live: भारतीय संघाला 'तोट्या'त टाकणारा निर्णय! षटकांची संख्या झाली कमी, ऑस्ट्रेलियाचा फायदा... .विराटने २००८ मध्ये भारताकडून पदार्पण केले आमि आतापर्यंत तो वन डे क्रिकेटमध्ये १७ वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. पण, तो ऑस्ट्रेलियात प्रथमच वन डेत भोपळा फोडू शकलेला नाही. तो २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियात पहिला वन डे सामना खेळला होता. भारताकडून वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक २० वेळा सचिन तेंडुलकर शून्यावर बाद झाला आहे. त्यानंतर जवागल श्रीनाथ ( १९), अनिल कुंबळे ( १८), युवराज सिंग ( १८) व हरभनज सिंग ( १७) व विराट ( १७) असा क्रम येतो..भारताकडून सर्वाधिक डक४३ - झहीर खान४० - इशांत शर्मा३९ - विराट कोहली*३७ - हरभजन सिंग३५ - अनिल कुंबळे३५ - जसप्रीत बुमराह३४ - सचिन तेंडुलकर३४ - रोहित शर्मा.Virat Kohli: भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना विराट कोहलीचे उत्तर, बरंच काही बोलून गेला! पाहा शास्त्री-गिलख्रिस्टने घेतलेली मुलाखत Video.दरम्यान, भारताने ४६ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आहेत. रोहित शर्मा ( ८), विराट कोहली ( ०) , शुभमन गिल ( १०) व श्रेयस अय्यर ( ११) हे आघाडीचे फलंदाज बाद झाले आहेत. जॉश हेझलवूडने दोन विकेट्स घेतल्या आहेत, तर मिचेल स्टार्क व नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना ३२-३२ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.