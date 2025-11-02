IND vs AUS 3rd T20I : अर्शदीपने सुरुवात दणक्यात करून दिली, पण सूर्याची रणनीती फसली; टीम डेव्हिड, स्टॉयनिसने वाट लावली

Australia vs India 3rd T20I Live Marathi Cricket Update: अर्शदीप सिंगला ( Arshdeep Singh) अखेर संधी मिळाली आणि त्याने त्याच्या पहिल्या स्पेलमध्ये दोन धक्के देत भारताला चांगली सुरुवातही करून दिली. पण, सूर्यकुमार यादवने डावपेच बदलेल आणि गोलंदाजीत केलेला बदल ऑस्ट्रेलियाच्या पथ्यावर पडला. टीम डेव्हिड ( Tim David ) व मार्कस स्टॉयनिस यांनी वादळी खेळी करताना भारतासमोर मोठे आव्हान उभे केले. कुलदीप यादवच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवलेल्या वॉशिंग्टन सुंदरकडून एकही षटक फेकून घेतले गेले नाही. उलट अभिषेक शर्माला एक षटक दिले गेले आणि याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अखेर टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. तीन बदलांसह संघ आज मैदानावर उतरला आहे. संजू सॅमसनला संघाबाहेर केल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली, त्याच्यासह कुलदीप यादव व हर्षित राणा यांनाही आज बाकावर बसवले गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या अर्शदीपला मागील दोन सामन्यांत संधी न दिल्याने नाराजीचा सूर होता. तो का होता, हे अर्शदीपने दाखवून दिले..INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका सामन्याची वेळ बदलली... नवी मुंबईतून समोर आली महत्त्वाची बातमी, जाणून घ्या टॉस कधी.अर्शदीपने पहिल्या षटकात चतुराईने ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडला ( ६) बाद केले आणि त्यानंतर पुढच्या षटकात जॉश इंग्लिसला ( १) सापळा रचून माघारी पाठवले. ऑस्ट्रेलियाचे दोन फलंदाज १४ धावांत तंबूत पाठवून अर्शदीपने भारताला सामन्यावर पकड मिळवून दिली. पण, जसप्रीत बुमराह दुसऱ्या बाजूने दिशाहीन दिसला आणि ऑसींना डोकं वर काढण्याची संधी मिळाली. अर्शदीप चांगल्या टप्प्यात गोलंदाजी करत असताना सूर्याने त्याच्याकडून दोन षटकांचा स्पेल टाकून घेतला..कर्णधार मिचेल मार्श व टीम डेव्हिड यांनी ही संधी हेरली आणि भारतीय गोलंदाजांची धुलाई सुरू केली. डेव्हिडने २३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. मार्श दुसऱ्या बाजूने विकेट टिकवून खेळताना दिसला. शिवम दुबेच्या पहिल्याच षटकात डेव्हिडने १५ धावा चोपल्या. अक्षर पटेलला खेचलेला षटकार स्टेडियमच्या छताला लागून परत माघारी आला. एवढा उत्तुंग फटका डेव्हिडने खेचला होता. वरुण चक्रवर्थीने ऑस्ट्रेलियाला तिसरा धक्का देताना मार्शला ( ११) बाद केले आणि डेव्हिडसह त्याची ५९ धावांची ( ३५ चेंडू) भागीदारी संपुष्टात आणली..पुढच्याच चेंडूवर गुगली टाकून मिचेल ओवेनचा ( ०) त्रिफळा उडवून वरुणने हॅटट्रिकची संधी निर्माण केली. पण, मार्कस स्टॉयनिसने हॅटट्रिक चेंडूवर एक धाव घेतली. पण, डेव्हिड मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने वरुणला दोन खणखणीत षटकार खेचले. स्टॉयनिसनेही शिवमला टार्गेट करताना २,६,६ असे फटके खेचले, परंतु त्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर डेव्हिडची विकेट मिळाली. तिलक वर्माने सीमारेषेवर अफलातून झेल घेतला. डेव्हिड ३८ चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली..२७ चेंडू ११२ धावा! अजित आगरकरने ज्याला ४ सामने खेळवून हाकलले, त्याने द्विशतक झळकावून उत्तर दिले; निवड समितीला चॅलेंज... .वरुणने दोन विकेट्स घेतल्या असल्या तरी त्याच्या ४ षटकांर ऑसींनी ३३ धावा चोपल्या. स्टॉयनिस व मॅथ्यू शॉर्ट यांनी शेवटच्या षटकांत जोरदार फटकेबाजी केली. अर्शदीपने १८व्या षटकात ही जोडी जवळपास तोडलीच होती, परंतु रिंकू सिंगच्या हाती चेंडू विसावण्यापूर्वी टप्पा खाल्ला होता आणि त्यामुळे स्टॉयनिस नाबाद राहिला. स्टॉयनिसने ३२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याने अर्शदीपच्या षटकात १४ धावा चोपल्या. अर्शदीप-रिंकू जोडीने २०व्या षटकात स्टॉयनिसला बाद केले. ऑसी फलंदाजाने ३९ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६४ धावा केल्या. शॉर्ट २६ धावांवर नाबाद राहिला आणि ऑस्ट्रेलियाने ६ बाद १८६ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.