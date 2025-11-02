IND vs AUS 3rd T20I : अखेर, सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकला! संजू सॅमसनसह तिघांना प्लेइंग इलेव्हनमधून केले बाहेर, बघा कोणाला मिळालीय संधी

Australia vs India 3rd T20I Live Marathi Cricket Update: भारत - ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना हॉबर्ट येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघाला मालिकेत पुनरागमन करण्यासाठी आजचा सामना जिंकावा लागणार आहे. पहिल्या सामन्यात दमदार खेळ केल्यानंतर पावसाने खोडा घातला अन् मॅच रद्द करावी लागली. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात भारताची हार झाली आणि त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. .ऑस्ट्रेलियाच्या आजच्या संघात ग्लेन मॅक्सवेलचे पुनरागमन निश्चित आहे. पहिल्या दोन सामन्यासाठीच्या संघात त्याचा समावेश नव्हता. संजू सॅमसनचा फॉर्म हा टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब बनला आहे. त्यात शुभमन गिलही अपयशी ठरतोय. त्यामुळे आजच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली तरी संजूला आणखी एक संधी मिळायला हवी होती. .INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज.तिलक वर्मा व अभिषेक शर्मा यांनाही १००० धावांचा टप्पा पार करण्यासाठी अनुक्रमे ३१ व २५ धावांची आवश्यकता आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या टीम डेव्हिडला ५० धावा हव्या आहेत. ग्लेन मॅक्सवेलला ट्वेंटी-२०त ५० बळींचा टप्पा पार करण्यासाठी एक विकेट हवी आहे, तर मार्कस स्टॉयनिसला तीन विकेट्स हव्या आहेत. जसप्रीत बुमराही ट्वेंटी-२०त विकेट्सचे शतक पूर्ण करण्यासाठी तीन बळी टिपावे लागणार आहेत..भारतीय संघाने अखेर टॉस जिंकला आणि सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आजच्या संघात तीन बदल करण्यात आले आहेत. संजू सॅमसन, हर्षित राणा आणि कुलदीप यादव यांच्या जागी जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंग व वॉशिंग्टन सुंदर यांना संधी दिली गेली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघात जॉश हेझलवूडच्या जागी सिन एबॉट आला आहे. .Women's World Cup: भारत-द. आफ्रिका पहिल्या विजेतेपदासाठी भिडणार, पण पाऊस घालणार खोडा? रिझर्व्ह डे असणार की नाही? जाणून घ्या .ऑस्ट्रेलिया - मिचेल मार्श, ट्रॅव्हिस हेड, जॉश इंग्लिस, टीम डेव्हिड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टॉयनिस, मॅट शॉर्ट, झेव्हियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, सीन एबॉट, मॅच कुहनेमन भारत- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.