AUS vs IND, 4th T20I: दुसऱ्या चेंडूवर झेल सुटला, मग अभिषेक शर्मा बरसला; पण ऍडम झाम्पाला षटकारानंतर काटा काढला

Abhishek Sharma Wicket: क्विन्सलँड येथे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी२० मालिकेतील चौथा सामना खेळला जात आहे. अभिषेक शर्माने जीवदानानंतर चांगली सुरुवात केली, पण ऍडम झाम्पाने त्याला बाद केले.
Abhishek Sharma | Australia vs India 4th T20I

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने जीवदानाचा फायदा घेत चांगली खेळी केली.

  • झाम्पाच्या दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर चौथ्या चेंडूवर झाम्पाने त्याला बाद केले.

  • अभिषेकने २१ चेंडूत २८ धावा केल्या, पण १००० धावांचा टप्पा गाठण्यात अपयशी ठरला.

