AUS vs IND, 4th T20I: दुसऱ्या चेंडूवर झेल सुटला, मग अभिषेक शर्मा बरसला; पण ऍडम झाम्पाला षटकारानंतर काटा काढला

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील चौथ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने जीवदानाचा फायदा घेत चांगली खेळी केली. झाम्पाच्या दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर चौथ्या चेंडूवर झाम्पाने त्याला बाद केले. अभिषेकने २१ चेंडूत २८ धावा केल्या, पण १००० धावांचा टप्पा गाठण्यात अपयशी ठरला..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेलीत चौथा सामना क्विन्सलँड येथे खेळवला जात आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी आणि मालिकेतील पराभव टाळण्यासाठी हा सामना दोन्ही संघांसाठी निर्णयाक आहे. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि उपकर्णधार शुभमन गिलने चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला, पण ऍडम झाम्पाने ऑस्ट्रेलियाला पहिले यश मिळवून दिले. .IND A vs SA A 2nd Test: केएल राहुल, रिषभ पंत, पडिक्कल... सारेच फेल; एकटा ध्रुव जुरेल लढला, टीम इंडियाच्या कशाबशा १५० धावा पार.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यातून ऑस्ट्रेलियाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार बदल केले असून यात ग्लेन मॅक्सवेल आणि ऍडम झाम्पा या अनुभवी खेळाडूंचेही पुनरागमन झाले आहे. त्यामुळे त्यांचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न ऑस्ट्रेलियाचा असेल..दरम्यान, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसऱ्याच चेंडूवर अभिषेक शर्माने बेन ड्वारशुईविरुद्ध मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी चेंडू उंच उडाला. यावेळी झेवियर बार्टलेट आणि मार्कस स्टॉयनिस झेल घेण्यासाठी पळत येत होते. परंतु, बॅकवर्ड पाँइंटला बार्टलेटने झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याच्याकडून हा झेल सुटला आणि अभिषेकला जीवदान मिळाले. अभिषेकने जीवदानाचा फायदा घेत चांगले शॉट्स खेळले होते. त्याला शुभमन गिल दुसऱ्या बाजूने साथ देत होता..अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्याच अर्धशतकी भागीदारीही झाली. त्यामुळे ७ व्या षटकात झाम्पाकडे कर्णधार मिचेल मार्शने चेंडू सोपवला. पण झाम्पाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर अभिषेकने त्याच्या खेळीतील पहिला षटकार मारला. मात्र त्यानंतर झाम्पाने चौथ्या चेंडूवर अभिषेकला चूक करण्यात भाग पाडले. त्याचा सोपा झेल टीम डेव्हिडने घेतला. अभिषेक ३ चौकार आणि एका षटकारासह २१ चेंडूत २८ धावांवर माघारी परतला. दरम्यान, १००० टी२० धावा करण्यासाठी त्याला ११ धावा कमी पडल्या. त्याने जर ३९ धावांपेक्षा अधिक धावा केल्या असत्या, तर आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वात कमी २६ डावात १००० धावा करणारा भारतीय ठरला असता. त्याने विराट कोहलीला मागे टाकले असते. विराटने २७ डावात १००० धावा केल्या होत्या..AUS vs IND, 4th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला! सॅमसनला टीम इंडियात संधी नाहीच, तर मॅक्सवेल, झाम्पाचे पुनरागमन; पाहा Playing XI.पण त्यानंतर शिवम दुबेला तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळाली. त्याने शुभमन गिलची आक्रमक खेळ करत साथ दिली. त्यांच्यातही चांगली भागीदारी रंगत होती. मात्र अखेर १२ व्या षटकात शिवम दुबेला नॅथन एलिसने त्रिफळाचीत केले. शिवम दुबेने १८ चेंडूत २२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.