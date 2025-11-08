Cricket

AUS vs IND, 5th T20I: मॅक्सवेलने झेल सोडला अन् अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला; सूर्यकुमार अन् केएल राहुलला टाकलं मागे

Abhishek Sharma Fastest Batter to Reach 1000 T20I Runs: गॅबामध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात पाचवा टी२० सामना सुरू आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने ११ वी धाव काढताच इतिहास घडवला आहे.
Abhishek Sharma - Shubman Gill | Australia vs India 5th

  • ब्रिस्बेनमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने इतिहास रचला.

  • २५ वर्षीय अभिषेकने ५२८ चेंडूत १००० धावा पूर्ण करत सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला.

  • भारताने ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा केल्या असताना वादळामुळे सामना थांबवण्यात आला.

