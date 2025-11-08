AUS vs IND, 5th T20I: मॅक्सवेलने झेल सोडला अन् अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला; सूर्यकुमार अन् केएल राहुलला टाकलं मागे

ब्रिस्बेनमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने इतिहास रचला. २५ वर्षीय अभिषेकने ५२८ चेंडूत १००० धावा पूर्ण करत सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला. भारताने ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा केल्या असताना वादळामुळे सामना थांबवण्यात आला. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सध्या टी२० मालिकेतील पाचवा सामना ब्रिस्बेनमधील द गॅबा स्टेडियमवर शनिवारी (८ नोव्हेंबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात खेळताना भारताचा २५ वर्षीय फलंदाज अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला आहे. त्याने सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मागे टाकले आहे.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. त्यामुळे भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. पण पहिल्याच षटकात बेन ड्वारशुईच्या गोलंदाजीवर ग्लेन मॅक्सवेलने अभिषेकचा सोपा झेल सोडला. अभिषेक त्यावेळी ५ धावांवर होता..AUS vs IND, 5th T20I: ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकला, पण भारताला गॅबामध्ये मालिका विजयाची संधी; पाहा Playing XI.यानंतर शुभमनने आक्रमक खेळ केला. पण अभिषेकने चौथ्या षटकात पहिल्याच चेंडूवर दोन धावा काढल्या. त्यामुळे तो ११ व्या धावापर्यंत पोहचताच त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १००० धावा पूर्ण केल्या. त्याने भारतासाठी २८ व्या डावात खेळताना १००० धावा पूर्ण केल्या. तसेच त्याने ५२८ वा चेंडू खेळताना १००० वी धाव पूर्ण केली. त्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत १००० धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. .त्याने टीम डेव्हिड आणि सूर्यकुमार यादव यांना मागे टाकले आहे. टीम डेव्हिडने सिंगापूर आणि मग ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना ५६९ चेंडूत १००० टी२० धावा केल्या होत्या. पण जर आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांकडून सर्वात कमी चेंडूत १००० टी२० धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये अभिषेकने सूर्यकुमार यादवला मागे टाकले आहे. सूर्यकुमार यादवने ५७३ चेंडूत १००० धावा केल्या होत्या.आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये सर्वात कमी चेंडूत १००० धावा (पूर्ण सदस्य असेलेले संघ)५२८ चेंडू - अभिषेक शर्मा५७३ चेंडू - सूर्यकुमार यादव५९९ चेंडू - फिल सॉल्ट६०४ चेंडू - ग्लेन मॅक्सवेल६०९ चेंडू - आंद्रे रसेल आणि फिन ऍलेन.IND vs SA Test: टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! उपकर्णधार रिषभ पंत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी जखमी; पाहा Video.केएल राहुलला टाकले मागेदरम्यान, आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावात १००० धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये अभिषेक विराट कोहलीपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने केएल राहुलला मागे टाकले आहे. केएल राहुलने २९ डावात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १००० धावा केल्या होत्या. तसेच अव्वल क्रमांकावर असलेल्या विराट कोहलीने २७ डावात १००० धावा केल्या होत्या. अभिषेकने २८ डावात १००० धावा केल्या आहेत.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावात १००० धावा करण्याचा विश्वविक्रम सध्या डेव्हिड मलान आणि सबावून डाविझी यांच्या नावावर आहे. या दोघांनी प्रत्येकी २४ डावात १००० धावा केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ जपानचा केंडल काडोवाकी फ्लेमिंग आहे. त्याने २५ डावात असा कारनामा केला आहे. बाबर आझम, डेवॉन कॉनवे आणि मुहम्मद वासिम या खेळाडूंनी प्रत्येकी २६ डावात १००० धावा केल्या होत्या. तसेच विराटसह ऑस्ट्रियाच्या करनवीर वासिम यानेही २७ डावात १००० धावा केल्या. त्यानंतर आता अभिषेक शर्माही या यादीत आला आहे..वादळामुळे सामना थांबलाब्रिस्बेनमध्ये सध्या वादळाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताने ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा केलेल्या असताना सामना थांबवण्यात आला. अभिषेक शर्मा २३ धावांवर आणि शुभमन गिल २९ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.