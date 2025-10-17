IND vs AUS : भारताची डोकेदुखी वाढवणारा फलंदाज ऑस्ट्रेलियाच्या संघात आला... मागील तीन सामन्यांत केल्यात १३०, १६०, १०५ धावा

Marnus Labuschagne joins Australia ODI squad : भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला असून काल त्यांचे पहिले सराव सत्र पार पडले. रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल यांच्यासह सर्व भारतीय खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन वातावणाशी जुळवून घेताना कसून सराव केला. भारतीय संघाची जोरदार तयारी सुरू असताना ऑस्ट्रेलियानेही कंबर कसली आहे. या मालिकेसाठी निवडलेल्या वन डे संघातील काही खेळाडूंना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. असे असले तरी त्यांचा संघ पाहुणचार करण्यासाठी तयार आहे. त्यात आज त्यांच्या ताफ्यात फलंदाजाची एन्ट्री झाली आह. .ऑस्ट्रेलियाच्या संघातील अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green ruled out ) याला दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. त्याची दुखापत किरकोळ आहे, परंतु त्याला वन डे मालिकेत खेळता येणार नाही. पण, २६ वर्षीय ग्रीन पूर्वनियोजनानुसार २८ ऑक्टोबर रोजी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाच्या पुढील शेफील्ड शील्ड सामन्यात खेळण्याची आशा आहे. त्याच्या जागी संघात मार्नस लाबुशेन ( Marnus Labuschagne ) ची निवड झाली आहे. .India vs Australia : रोहित-विराटची मैदानात फटकेबाजी! ऑस्ट्रेलियात पोहोचताच गाळला घाम, नेटमधील सरावाचा VIDEO समोर....भारताविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघातील हा तिसरा बदल आहे. यापूर्वी जॉश फिलिपने यष्टीरक्षक जॉश इंगलिसची जागा घेतली आहे,मॅथ्यू कुहनेमन अॅडम झांपाच्या जागी संघात खेळणार आहे. सुरुवातीच्या संघाचा भाग नसतानाही लाबुशेनने थेट प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी एक मजबूत दावा केला आहे. क्वीन्सलँडसाठी त्याच्या चार शतकांपैकी दोन शतके वन डे य स्वरूपात आहेत. गेल्या गुरुवारी व्हिक्टोरियाविरुद्ध १३० आणि तस्मानियाविरुद्ध १०५ धावांची खेळी त्याने केली होती. .दक्षिण ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सुरू असलेल्या शिल्ड सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी क्वीन्सलँडसाठी स्थानिक हंगामातील चौथे शतक झळकावणाऱ्या मार्नस लाबुशेनच्या येण्याने ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी मजबूत झाली आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, रविवारी भारताविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी या आठवड्यात सराव करताना ग्रीनला किरकोळ दुखापत झाली. तो पुनर्वसनाचा एक छोटासा कालावधी पूर्ण करेल आणि अॅशेसची तयारी सुरू ठेवण्यासाठी शेफील्ड शिल्डच्या तिसऱ्या फेरीत खेळण्यासाठी परत येण्याचा प्रयत्न करत आहे. .Viral Video : क्या हाल है भाई! Rohit Sharma ने नवा कर्णधार शुभमनला पाहताच विचारला प्रश्न, विराट कोहलीला केला मुजरा; मन जिंकणारा क्षण.इंग्लंडविरुद्ध २१ नोव्हेंबरपासून पर्थमध्ये सुरू होणाऱ्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी कर्णधार पॅट कमिन्स अनिश्चिततेत आहे. कारण तो पाठीच्या कंबरेतील दुखापतीतून बरा होत आहे, तर वेगवान गोलंदाज शॉन अॅबॉट (हात) आणि ब्रेंडन डॉगेट (हॅमस्ट्रिंग) देखील दुखापतग्रस्त आहेत. त्यामुळे अॅशेस मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाची डोकेदुखी वाढली आहे. .ऑस्ट्रेलिया वनडे संघमिचेल मार्श (कर्णधार), झेव्हियर बर्टलेट, अॅलेक्स केअरी (विकेटकीपर), कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नॅथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मॅथ्यू कुहेनमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मॅट रेन्शॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.