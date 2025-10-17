Cricket

IND vs AUS : भारताची डोकेदुखी वाढवणारा फलंदाज ऑस्ट्रेलियाच्या संघात आला... मागील तीन सामन्यांत केल्यात १३०, १६०, १०५ धावा

IND vs AUS ODI series 2025 schedule and squad updates: भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया या आगामी वन डे मालिकेत टीम इंडियाची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डानं तगड्या फलंदाजाला संघात स्थान दिलं आहे.
Marnus Labuschagne joins Australia ODI squad for India series 2025

Marnus Labuschagne joins Australia ODI squad for India series 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Marnus Labuschagne joins Australia ODI squad : भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला असून काल त्यांचे पहिले सराव सत्र पार पडले. रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल यांच्यासह सर्व भारतीय खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन वातावणाशी जुळवून घेताना कसून सराव केला. भारतीय संघाची जोरदार तयारी सुरू असताना ऑस्ट्रेलियानेही कंबर कसली आहे. या मालिकेसाठी निवडलेल्या वन डे संघातील काही खेळाडूंना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. असे असले तरी त्यांचा संघ पाहुणचार करण्यासाठी तयार आहे. त्यात आज त्यांच्या ताफ्यात फलंदाजाची एन्ट्री झाली आह.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ind vs aus
australia cricket team
ind vs aus matches
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com