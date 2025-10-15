Viral Video : क्या हाल है भाई! Rohit Sharma ने नवा कर्णधार शुभमनला पाहताच विचारला प्रश्न, विराट कोहलीला केला मुजरा; मन जिंकणारा क्षण

Rohit Sharma Welcomes New ODI Captain Shubman Gill: भारताच्या वन डे संघाचा कर्णधार बनल्यानंतर शुभमन गिल आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांची पहिली भेट अविस्मरणीय राहिली. भारतीय संघ काल ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला. दिल्लीच्या विमानतळावर सर्व खेळाडू एकत्रित आले आणि तेव्हा रोहित-गिलची भेट झाली. ही भेट चाहत्यांच्या मनात घर करून गेली. रोहितकडून कर्णधारपद काढून गिलकडे सोपवण्यात आले आहे. गिलच्या नेतृत्वाखाली आता रोहित व विराट कोहली हे दोन दिग्गज ऑ्स्ट्रेलिया दौऱ्यावर वन डे मालिका खेळणार आहे. .३७ वर्षीय रोहित व ३६ वर्षीय विराट यांच्या वन डे भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिकक्षक गौतम गंभीर यांनी वन डे कर्णधारपदाची माळ २५ वर्षीय शुभमन गिलच्या गळ्यात टाकली. २०२७चा वन डे वर्ल्ड कप खेळू पाहणाऱ्या रोहितसाठी हा खूप मोठा धक्का असल्याची चर्चा सुरू झाली. कारण, गंभीरचा कल नेहमी युवा खेळाडूंकडे राहिला आहे आणि भविष्याचा विचार करूनच त्याने गिलकडे सूत्र सोपवली आहेत. अशात रोहित व गिल यांच्या पहिल्या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. .Ohh Shit...! पाकिस्तान संघाचा टीम इंडियाला सर्वात मोठा धक्का, दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले अन् शुभमनची डोकेदुखी वाढवली.दिल्ली विमानतळाच्या दिशेने रवाना होण्यापूर्वी टीम इंडिया थांबलेल्या हॉटेलमध्ये ही भेट झाली. रोहित रिसेप्शनवर काहीतरी लिहित असताना गिलने मागून त्याच्या खांद्यावर हात मारला आणि गिलकडे पाहून रोहितने 'क्या हाल है भाई' असा सवाल केला. दोघांच्या चेहऱ्यावर मस्त स्माईल होती आणि एकमेकांना त्यांनी मिठी मारली. त्यानंतर रोहित हॉटेलबाहेर आला आणि समोरच्या बसमध्ये विराटला बसलेले पाहून त्याच्या दिशेने त्याने मुजरा केला. .IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका....बसमध्ये चढल्यावर रोहित व विराट यांच्या मिठीचा क्षण चाहत्यांना हळवं करून गेला. त्यानंतर गिललाही विराटने मिठी मारली आणि पाठीवर थाप दिली. पुढच्याच सीटवर उप कर्णधार श्रेयस अय्यर बसला होता, त्यानेही गिलला हात मिळवला. सर्व खेळाडू नंतर बसमध्ये बसून विमानतळाच्या दिशेने रवाना झाले. तेथे चाहते त्यांची वाट पाहतच होते. रोहितने चाहत्यांना ऑटोग्राफ दिले आणि भारतीय संघाचा ऑस्ट्रेलियाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. .१९ ऑक्टोबरपासून वन डे मालिकेला सुरुवात होणार आहे आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत रोहित व विराट यांच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा खिळलेल्या असणार आहेत. त्यानंतर पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका २९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.