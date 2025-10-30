IND vs AUS Semi Final : हिला, झोडायला टीम इंडियाच मिळाली होती! Phoebe Litchfield चा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् दोन भारी विक्रम

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनचा दबदबा पाहायला मिळतोय. कर्णधार एलिसा हिली ५ धावांवर माघारी जरी परतली असली तरी फोएबे लिचफिल्ड ( Phoebe Litchfield ) वादळी शतक झळकावून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. तिच्या सोबतीला एलिसे पेरी ( Ellyse Perry) उभी राहिली आणि १५५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. ऑस्ट्रेलियाने ३३ षटकांत २ बाद २१५ धावा चोपल्या आहेत. लिचफिल्ड ११९ धावांवर माघारी परतली, परंतु तिने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील अनेक विक्रम नावावर केले. .ऑस्ट्रेलियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पावसाचा अंदाज घेऊन ऑसींनी घेतलेला हा निर्णय सामन्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे. तीन बदलांसह मैदानावर उतरेल्या भारतीय संघाने सहाव्या षटकात गतविजेत्यांना धक्का दिला. हरमनप्रीत कौरने झेल सोडून २ धावांवर जीवदान दिलेल्या एलिसा हिलीला ५ धावांवर क्रांती गौडने त्रिफळाचीत केले. महत्त्वाची फलंदाज बाद केल्यानंतर भारत सामन्यात पकड घेईल असे वाटले होते. .IND vs AUS Semi Final : ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला अम्पायरने बाद दिले, नंतर तंबूत जाणाऱ्या तिला रोखले... भारतीय खेळाडू चिडल्या अन्... नेमकं काय घडलं?.पण, एलिसे पेरी व फोएबे लिचफिल्ड ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि दुसऱ्या विकेटसाठी शंभरहून अधिक धावा जोडल्या. लिचफिल्डने तिचे दुसरे शतक पूर्ण केले आणि तिने पहिले शतकही भारताविरुद्ध अन् मुंबईतच झळकावले होते. यष्टीरक्षक रिचा घोषने १०३ धावांवर लिचफिल्डचा झेल टाकला. त्यानंतर पुढच्या षटकात दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर लिचफिल्डने सलग दोन खणखणीत सिक्स हाणले.. .पुढच्या षटकात अमनज्योत कौरच्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात लिचफिल्ड त्रिफळाचीत झाली. तिने ९३ चेंडूंत १७ चौकार व ३ षटकारांसह ११९ धावांची खेळी करताना पेरीसह दुसऱ्या विकेटसाठी १३३ चेंडूंत १५५ धावा जोडल्या. भारताविरुद्ध वन डे वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत शतकी भागीदारी करणारी ही तिसरी जोडी ठरली. यापूर्वी के रॉल्टन व लिसा स्थळेकर ( १३५) यांनी २० वर्षांपूर्वी, तर एलिसे पेरी व इ व्हिलियनी ( १०५) यांनी २०१७ मध्ये शतकी भागीदारी केली होती. बाद फेरीत भारताविरुद्ध शतक झळकावणारी लिचफिल्ड ही दुसरी खेळाडू ठरली, यापूर्वी २००५ मध्ये रॉल्टनने १०७ धावा केल्या होत्या. .IND vs AUS Semi Final : अगं, हरमनप्रीत कौर हे काय केलंस? Alyssa Healy चा सोपा झेल टाकला, पण गौडने घडवली 'क्रांती'.लिचफिल्डने ७७ चेंडूंत शतक झळकावले अन् ती महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत वेगवान शतक झळकावणारी खेळाडू ठरली२२ वर्ष व १९५ दिवसांची लिचफिल्ड ही वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत शतक झळकावणारी सर्वात युवा फलंदाज ठरली.ऑस्ट्रेलियाकडून असा पराक्रम करणारी ती दुसरी युवा फलंदाज ठरली आहे.वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीत शतक झळकावणारी ती तिसरी ऑस्ट्रेलियन फलंदाज आहे. यापूर्वी एलिसा हिलीने दोन वेळा व कॅरेन रॉल्टनने एकदा शतक झळकावले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.