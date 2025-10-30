Cricket

IND vs AUS Semi Final : हिला, झोडायला टीम इंडियाच मिळाली होती! Phoebe Litchfield चा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् दोन भारी विक्रम

IND vs AUS Semi Final Women's World Cup : महिला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची युवा फलंदाज फोएबे लिचफिल्डने इतिहास रचला! भारताविरुद्ध तिने केवळ २२ वर्षे १९५ दिवसांच्या वयात शतक ठोकत वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.
Phoebe Litchfield celebrates her record-breaking century against India in the ICC Women’s World Cup semi final

India Women vs Australia Women Semi Final Marathi Cricket News : महिला वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनचा दबदबा पाहायला मिळतोय. कर्णधार एलिसा हिली ५ धावांवर माघारी जरी परतली असली तरी फोएबे लिचफिल्ड ( Phoebe Litchfield ) वादळी शतक झळकावून वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. तिच्या सोबतीला एलिसे पेरी ( Ellyse Perry) उभी राहिली आणि १५५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. ऑस्ट्रेलियाने ३३ षटकांत २ बाद २१५ धावा चोपल्या आहेत. लिचफिल्ड ११९ धावांवर माघारी परतली, परंतु तिने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील अनेक विक्रम नावावर केले.

