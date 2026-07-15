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IND vs ENG 1st ODI: अक्षर पटेलची ऐतिहासिक कामगिरी! सचिन तेंडुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंगसह सहा जणांशी बरोबरी

Axar Patel creates history in India vs England 1st ODI: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात अक्षर पटेलने अष्टपैलू कामगिरी करत भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले. गोलंदाजीत चार महत्त्वाचे बळी टिपल्यानंतर फलंदाजीतही त्याने दमदार अर्धशतक झळकावत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
Axar Patel creates history in India vs England 1st ODI

Axar Patel creates history in India vs England 1st ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Axar Patel equals Sachin Tendulkar ODI record: भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. शुभमन गिल, अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतक झळकावत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. पण, अक्षरने गोलंदाजीतही कमाल दाखवताना चार विकेट्स घेतल्या आणि त्यामुळे त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळाला. अक्षरने या अष्टपैलू कामगिरीसह क्रिकेट इतिहासात सचिन तेंडुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंग यांच्यासह सहा भारतीयांशी बरोबरी केली.

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