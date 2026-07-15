IND vs ENG 1st ODI: अक्षर पटेलची ऐतिहासिक कामगिरी! सचिन तेंडुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंगसह सहा जणांशी बरोबरी

Axar Patel equals Sachin Tendulkar ODI record: भारतीय संघाने पहिल्या वन डे सामन्यात दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. शुभमन गिल, अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतक झळकावत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. पण, अक्षरने गोलंदाजीतही कमाल दाखवताना चार विकेट्स घेतल्या आणि त्यामुळे त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळाला. अक्षरने या अष्टपैलू कामगिरीसह क्रिकेट इतिहासात सचिन तेंडुलकर, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंग यांच्यासह सहा भारतीयांशी बरोबरी केली..अक्षरने गोलंदाजीत ९.५ षटकांत ६२ धावांत ४ विकेट्स घेताना इंग्लंडला ४७.५ षटकांत २५८ धावांत गुंडाळले. त्यानंतर फलंदाजीत त्याने ५२ चेंडूंत ५७ धावांची खेळी केली आणि भारताला ४५.२ षटकांत सहा विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. त्याने या कामगिरीसह विक्रमाला गवसणी घातली..IND VS ENG 1ST ODI: हुशssss जिंकलो यार...! शुभमन गिलने खिंड लढवली, अक्षर पटेलची अष्टपैलू कामगिरी; भारताची मालिकेत आघाडी.गुजरातच्या क्रिकेटपटू परदेशात झालेल्या वन डे सामन्यात चार विकेट्स व अर्धशतक अशी अष्टपैलू कागमिरी करणारा तिसरा भारतीय खेळाडू ठरला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर ( १४१ धावा व ४ विकेट्स वि. ऑस्ट्रेलिया, ढाका १९९८) आणि हार्दिक पांड्या ( ७१ धावा व ४ विकेट्स वि. इंग्लंड, मँचेस्टर २०२२) यांनी असा पराक्रम केला आहे..याशिवाय इंग्लंडविरुद्ध वन डे क्रिकेटमध्ये अशी अष्टपैलू कामगिरी करणारा तो युवराज सिंग व हार्दिक नंतर तिसरा भारतीय ठरला. युवराजने २००८ मध्ये इंदूर येथे १२२ चेंडूंत ११८ धावांच्या खेळीसह २८ धावा देत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. एकंदर वन डे क्रिकेटमध्ये एका सामन्यात अर्धशतक व ४ विकेट्स आतापर्यंत सहा भारतीय खेळाडूंनी घेतल्या आहेत. यामध्ये कृष्णमचारी श्रीकांत, सचिन, सौरव गांगुली ( दोनवेळा), युवराज ( दोनवेळा) आणि हार्दिक यांचाही समावेश आहे..IND VS ENG 1ST ODI: शुभमन गिलने अचानक मैदान सोडले, श्रेयससोबत चांगला खेळत होता अन्... नेमकं काय घडलं? BCCI म्हणते....इंग्लंडकडून जो रूट ( ७६), लिएम डॉसन ( ६८) आणि बेन डकेट ( ४३) यांनी दमदार खेळ केला आणि संघाला २५८ धावांपर्यंत पोहोचवले. अक्षरच्या चार विकेट्ससह प्रसिद्ध कृष्णा व गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात शुभमन गिलने ८०, वॉशिंग्टन सुंदरने ५२ आणि अक्षर पटेलने ५७ धावांची खेळी केली. श्रेयस अय्यरने ( ३५) शुभमनसह भारताच्या डावाला स्थिरता दिली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.