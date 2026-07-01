IND vs ENG 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीची सोशल मीडियावर हवा! श्रेयस अय्यर म्हणतो, मला ती दिसत नाही, कारण...; विधानाची जोरदार चर्चा

India vs England 1st T20I Shreyas Iyer press conference: आयपीएल गाजवणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या सीनियर संघात संधी कधी मिळणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. आयर्लंड दौऱ्यावर वैभवला संधी मिळाली नव्हती, किमान इंग्लंडविरुद्ध त्याला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भारत-इंग्लंड यांच्यात मालिकेतील पहिला ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे आणि सामन्याच्या पूर्वसंध्येला कर्णधार श्रेयस अय्यरसमोर वैभवचा प्रश्न आला. त्यावर श्रेयसने दिलेल्या उत्तराची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे..आजच्या सामन्यात वैभवला संधी मिळेल का, हे श्रेयसने सांगितलेले नाही. १५ वर्षीय वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक ७७६ धावा करताना ऑरेंज कॅप पटकावली होती. त्यानंतर त्याची भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात निवड झाली, परंतु त्याला पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. आज त्याचे पदार्पण झाल्यास तो भारताकडून सर्वात युवा पदार्पणवीर ठरले आणि महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या नावावर असलेला विक्रम मोडला जाईल..वैभव सूर्यवंशीची हवा असताना निवड समिती आणि प्रशिक्षकाला अंतिम ११ खेळाडू निवडणे आव्हानात्मक होत असेल? असा प्रश्न एका पत्रकाराने काल विचारला. त्यावर श्रेयस म्हणाला,'मी या गोष्टी पाहत नाही. खरंच सांगतोय... मी तुमच्या बातम्या फॉलो करत नाही. इंस्टाग्रामवर काय सुरूय मला माहीत नाही. सोशल मीडिया मी पाहतच नाही आणि त्यामुळे माझ्या कानावर अशी कोणती हवा सुरूय हे पडलेली नाही.' .श्रेयस म्हणाला, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोण दिलेस, हे आता सांगता येणार नाही. आम्ही काय करणार आहोत, यावर आमचे हात बांधलेले आहेत. ही एक खाजगी बाब आहे. यावर आम्ही संघातच चर्चा करतो. आम्ही आमची रणनीती प्रतिस्पर्ध्यांना उघड करू शकत नाही. या संघातील प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि ही एका खेळाडूपुरती मर्यादित नाही. प्रत्येक खेळाडूला संधी देण्याचे आणि त्याचा आत्मविश्वास वाढवण्याची गरज आहे. ज्या खेळाडूंनी भारताला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून दिला, त्यांना हा फॉरमॅट चांगला माहित्येय. ते संघासाठी आवश्यक आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना सपोर्ट करणे महत्त्वाचे आहे..कर्णधाराने तरुण खेळाडू वैभवचे कौतुक करत म्हटले, "निश्चितच, तो एक उत्कृष्ट प्रतिभावान खेळाडू आहे. जेव्हा त्याला खेळण्याची संधी मिळेल, तेव्हा तो नक्कीच उत्कृष्ट कामगिरी करेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.