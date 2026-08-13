IND vs SL 1st Test: गौतम गंभीरने खेळपट्टीची पाहणी केली, पाठ वळताच क्युरेटरने 'खेळी' खेळली; कॅप्टन, कोचने एकवटले... माईंड गेम

India vs Sri Lanka 1st Test Galle pitch report: भारत-श्रीलंका यांच्यात पहिला कसोटी सामना गॉल येथे खेळवला जाणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन्ही संघांना ही मालिका जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यात यजमान म्हणून श्रीलंका पुरेपूर फायदा उचलण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) आणि कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) हेही मागे हटण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे या दोघांकडून खेळपट्टीची वारंवार पाहणी केली जात आहे. पण, त्यातही क्युरेटरकडून ( खेळपट्टी तयार करणारा) माईंड गेम खेळला गेलाय आणि त्यामुळे गंभीर व गिल, त्याच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी पोहोचले. गौतम नाराज दिसल्याचे स्पष्ट दिसलेय..मुख्य प्रशिक्षक गौतमने बुधवारी खेळपट्टीची जवळून पाहणी केली. पण, त्याची पाठ वळताच क्युरेटरने खेळपट्टीत पुन्हा बदल केल्याचा प्रकार घडला आहे. बुधवारी श्रीलंकेने मैदानावर बंद दाराआड सराव सत्र आयोजित केले होते, ज्यात माध्यम प्रतिनिधी आणि जनतेला मैदानापासून दूर ठेवण्यात आले होते. पण, प्रतिष्ठित गॉल किल्ल्यावरून या सर्व घडामोडींवर नजर ठेवता येत होती..IPL 2027: हार्दिक पांड्या परत आला तर चालेल का? गुजरात टायटन्सची कर्णधार शुभमन गिलसोबत चर्चा अन् मग....श्रीलंकेच्या सराव सत्रादरम्यान, गंभीर आणि भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी खेळपट्टीचा आढावा घेण्यासाठी खेळपट्टीची पाहणी केली. त्यांना खेळपट्टीची पाहणी करता यावी म्हणून कव्हर्स उचलण्यात आले आणि ते निघून गेल्यावर लगेचच ते पुन्हा झाकण्यात आले. खेळपट्टी पाहिल्यानंतर संघ व्यवस्थापन पहिल्या कसोटीसाठी कोणते ११ शिलेदार उतरवायचे हे ठरवणार आहेत. .पण, खरी गंमत नंतर पाहायला मिळाली. गंभीर व कोटक हे माघारी परतल्यानंतर २ तासांच्या आतच खेळपट्टीवरील मुख्य आच्छादन काढण्यात आले आणि मैदान कर्मचाऱ्यांनी लॉन मॉवर आणले. सॉफ्ट रोलर आणण्यापूर्वी ते मॉवर २२-यार्डांच्या पट्टीवरून अनेक वेळा फिरवण्यात आले. त्यानंतर खेळपट्टी काही वेळ उन्हात उघडी ठेवण्यात आली. हे समजताच गंभीरचा पारा चढला आणि त्याने गुरुवारी पुन्हा खेळपट्टीची पाहणी केली. यावेळी त्याच्यासोबत गिल होता आणि ते क्युरेटरसोबत चर्चा करताना दिसले..Sri Lanka squad for 1st Test vs India: विजय आपलाच... भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतून श्रीलंकेच्या दोन स्टार खेळाडूंची माघार; १५ सदस्यीय संघ जाहीर.हवामानाचा अंदाजभारतीय संघ रिसॉर्टमध्ये दाखल झाल्यापासून गॉलच्या आसपास मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळल्या आहेत. बुधवारी तुलनेने हवामान अधिक स्वच्छ आणि सूर्यप्रकाशित होते, परंतु येत्या काही दिवसांसाठी पावसाचा अंदाज कायम आहे. कोणत्याही व्यत्ययामुळे खेळपट्टीच्या स्वरूपावर परिणाम होऊ शकतो आणि भारताच्या निवड प्रक्रियेत आणखी एका घटकाची भर पडू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.