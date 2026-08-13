Cricket

IND vs SL 1st Test: गौतम गंभीरने खेळपट्टीची पाहणी केली, पाठ वळताच क्युरेटरने 'खेळी' खेळली; कॅप्टन, कोचने एकवटले... माईंड गेम

Gautam Gambhir Galle pitch curator latest update : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यापूर्वी गॉलमध्ये खेळपट्टीवरून चांगलाच माइंड गेम सुरू झाल्याचे चित्र आहे. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिल यांनी पहिल्या सराव सत्रापूर्वी खेळपट्टीची बारकाईने पाहणी केली.
Gautam Gambhir Galle pitch curator latest update

Gautam Gambhir Galle pitch curator latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka 1st Test Galle pitch report: भारत-श्रीलंका यांच्यात पहिला कसोटी सामना गॉल येथे खेळवला जाणार आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलपर्यंत पोहोचण्यासाठी दोन्ही संघांना ही मालिका जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यात यजमान म्हणून श्रीलंका पुरेपूर फायदा उचलण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir) आणि कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) हेही मागे हटण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे या दोघांकडून खेळपट्टीची वारंवार पाहणी केली जात आहे. पण, त्यातही क्युरेटरकडून ( खेळपट्टी तयार करणारा) माईंड गेम खेळला गेलाय आणि त्यामुळे गंभीर व गिल, त्याच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी पोहोचले. गौतम नाराज दिसल्याचे स्पष्ट दिसलेय.

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