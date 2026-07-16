IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा Is Best! सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली यांच्यानंतर परदेशात मैदान गाजवणारा तिसरा ओपनर

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: लोकेश राहुलला आजारपणामुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आणि इशान किशनला संधी मिळाली आहे. इंग्लंडने भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण देताना आठव्या षटकात मोठा धक्का दिला. कर्णधार शुभमन गिल ३१ धावांवर गस एटकिन्सनच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. बेन डकेटने वाऱ्याच्या वेगाने आलेला चेंडू अप्रतिमरित्या टिपला. रोहित शर्मा व विराट कोहली ही अनुभवी जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि दोघांनी इंग्लंडची डोकेदुखी वाढवली..रोहितला ५ धावांवर जीवदान मिळाले आणि त्याने त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला. विराटने त्याचा कव्हर ड्राईव्ह ट्रेडमार्क चौकार खेचून नवा विक्रम नोंदवला. इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा तो भारतीय फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम राहुल द्रविडच्या ( २६४५) नावावर होता. विराटच्या विक्रमानंतर रोहितही पेटला आणि तो सचिन तेंडुलकर व सौरव गांगुली या माजी कर्णधारांच्या पंक्तित बसला..IND vs ENG 2nd ODI: विराट कोहलीचा चौकार अन् मोडला राहुल द्रविडच्या नावावरील मोठा विक्रम! इंग्लंडमध्येही ठरला 'किंग'.परदेशात भारतीय सलामीवीर म्हणून वन डे क्रिकेटमध्ये ५००० धावा करणारा तो तिसरा खेळाडू ठऱला. त्याला हा विक्रम नोंदवण्यासाठी आज केवळ १२ धावा करण्याची गरज होती. महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर परदेशात खेळल्या जाणाऱ्या वन डे सामन्यांमध्ये सलामीवीर म्हणून सर्वाधिक धावा करण्याच्या यादीत अव्वल स्थानी आहे. मास्टर ब्लास्टरने भारताबाहेर सलामीवीर म्हणून २२० सामने खेळले आणि २१६ डावांमध्ये ९,२४३ धावा केल्या आहेत..परदेशात वन डे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या सलामीवीरांच्या यादीत तेंडुलकरच्या पाठोपाठ श्रीलंकेचा सनथ जयसूर्या, पाकिस्तानचा सईद अन्वर, भारताचा सौरव गांगुली, वेस्ट इंडिजचे दिग्गज ख्रिस गेल आणि डेसमंड हेन्स आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज ॲडम गिलख्रिस्ट यांचा क्रमांक लागतो. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या १५.३ षटकांत १ बाद ९६ धावा झाल्या होत्या, तर रोहित २६ व विराट २९ धावांवर खेळत होते..IND vs ENG: दुसऱ्या वनडेपूर्वी भारताला मोठा धक्का! गुरनूर ब्रारवर ICC ची कारवाई; वाचा नेमकं काय घडलं?.Most runs an opener in away ODIs९२४३ धावा - सचिन तेंडुलकर९०४५ धावा - सनथ जयसूर्या६६०८ धावा - सईद अन्वर६४०० धावा - सौरव गांगुली६१७३ धावा - ख्रिस गेल६०७५ धावा - डेसमंड हायनेस५३६८ धावा - अॅडम गिलख्रिस्त५००० धावा - रोहित शर्मा४९४३ धावा - वीरेंद्र सेहवाग४९०३ धावा - शिखर धवन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.