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IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा Is Best! सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली यांच्यानंतर परदेशात मैदान गाजवणारा तिसरा ओपनर

Rohit Sharma joins Sachin Tendulkar and Sourav Ganguly: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत रोहित शर्माने आणखी एका मोठ्या विक्रमावर आपले नाव कोरले. यापूर्वी ही कामगिरी केवळ सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली या दिग्गजांनी केली होती.
Rohit Sharma completes 5000 away ODI runs

Rohit Sharma completes 5000 away ODI runs

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: लोकेश राहुलला आजारपणामुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आणि इशान किशनला संधी मिळाली आहे. इंग्लंडने भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण देताना आठव्या षटकात मोठा धक्का दिला. कर्णधार शुभमन गिल ३१ धावांवर गस एटकिन्सनच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. बेन डकेटने वाऱ्याच्या वेगाने आलेला चेंडू अप्रतिमरित्या टिपला. रोहित शर्मा व विराट कोहली ही अनुभवी जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि दोघांनी इंग्लंडची डोकेदुखी वाढवली.

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