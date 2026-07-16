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IND VS ENG 2ND ODI: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! मोडला श्रीलंकेच्या महान फलंदाजाचा विक्रम; सचिन, धोनी यांनाही सोडले मागे

Virat Kohli creates history against England: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत विराट कोहलीने आणखी एका जागतिक विक्रमावर आपले नाव कोरले. प्रतिस्पर्धी संघाच्या घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या वन डे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा कुमार संगकाराचा विश्वविक्रम त्याने मोडला.
Virat Kohli breaks Kumar Sangakkara world record

Virat Kohli breaks Kumar Sangakkara world record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: विराट कोहलीने स्ट्रेट ड्राईव्ह मारून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडविरुद्ध ही त्याची १४ वी 50+ धावांची खेळी होती आणि त्यात ३ शतकं आहेत. त्याने व्हीव्ह रिचर्ड यांच्याशी बरोबरी केली, तर कुमार संगकारा पुढे आहे. मात्र एका विक्रमात त्याने संगकाराच्या नाववर असलेल्या वर्ल्ड रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर केला.

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