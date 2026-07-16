IND VS ENG 2ND ODI: विराट कोहलीचा विश्वविक्रम! मोडला श्रीलंकेच्या महान फलंदाजाचा विक्रम; सचिन, धोनी यांनाही सोडले मागे

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: विराट कोहलीने स्ट्रेट ड्राईव्ह मारून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडविरुद्ध ही त्याची १४ वी 50+ धावांची खेळी होती आणि त्यात ३ शतकं आहेत. त्याने व्हीव्ह रिचर्ड यांच्याशी बरोबरी केली, तर कुमार संगकारा पुढे आहे. मात्र एका विक्रमात त्याने संगकाराच्या नाववर असलेल्या वर्ल्ड रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर केला. .शुभमन गिल ३१ धावांवर माघारी परतल्यानंतर रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी भारताच्या डावाला चांगला आकार दिला होता. रोहित व गिल यांनी ४६ चेंडूंत ४४ धावा जोडल्या, त्यात कर्णधाराच्या ३१ धावा होत्या. त्याच्या विकेटनंतर दोन अनुभवी खेळाडूंनी चांगला आत्मविश्वास दाखवताना ६१ चेंडूंत ६० धावा जोडल्या. रोहितकडून मोठ्या खेळीच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या, परंतु विल जॅक्सला स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू जागच्या जागी हवेत उडाला आणि यष्टिरक्षक जॉस बटलरने सोपा झेल टिपला. रोहित ४७ चेंडूंत १ चौकार व १ षटकारांसह २६ धावांवर झेलबाद झाला..IND vs ENG 2nd ODI: विराट कोहलीचा चौकार अन् मोडला राहुल द्रविडच्या नावावरील मोठा विक्रम! इंग्लंडमध्येही ठरला 'किंग'.त्याने या खेळीसह परदेशात सलामवीर म्हणून वन डे क्रिकेटमध्ये ५००० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या तिसऱ्या भारतीयाचा मान पटकावला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर व सौरव गांगुली यांनी हा टप्पा ओलांडला आहे. रोहित व विराट यांनी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८००० धावांच्या भागीदारीचा टप्पा ओलांडला. भारताकडून सर्व फॉरमॅटमध्ये सचिन तेंडुलकर-सौरव गांगुली ( १२४०० धावा) आणि तेंडुलकर-राहुल द्रविड ( ११०३७) यांच्यानंतर आता रोहित-विराट जोडीचा क्रमांक येतो. Most Partnership Runs for India in Intl.लोकेश राहुलच्या जागी संधी मिळालेला इशान किशन ( १) अपयशी ठरला. सॅम कुरनच्या बाऊन्सरवर फटका मारण्याचा त्याचा प्रयत्न फसला अन् चेंडू बॅटच्या टोकावर आदळून कुरनच्या हाती विसावला. पण, विराटचे विक्रमांचे सत्र सुरू राहिले. त्याने परदेशात वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. श्रीलंकेचा महान फलंदाज कुमार संगकारा १४९ सामन्यांत ५५१८ धावांसह या विक्रमात अव्वल स्थानी होता. पण, विराटने आजच्या सामन्यात ४६ वी धाव घेताच हा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला गेला. विराटने १२६* सामन्यांत ५५१९* धावा केल्या आहेत. .IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा Is Best! सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली यांच्यानंतर परदेशात मैदान गाजवणारा तिसरा ओपनर.Most runs in away ODIs (home of opposition)५५१९* धावा - विराट कोहली५५१८ धावा - कुमार संगकारा५०९० धावा - रिकी पाँटिंग५०६५ धावा - सचिन तेंडुलकर४५२० धावा- महेंद्रसिंग धोनीकोहलीने आता परदेशात खेळलेल्या १८३ वन डे सामन्यांमध्ये ७,९८१* धावा केल्या आहेत. परदेशातील वन डे सामन्यांमध्ये ८,००० धावा पूर्ण करण्यासाठी त्याला चालू सामन्यात किमान ६५ धावा करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत सचिन तेंडुलकर (११,४५०) आणि सौरव गांगुली (८,१११) यांनीच भारतासाठी परदेशात खेळलेल्या ५० षटकांच्या सामन्यांमध्ये ८,००० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.