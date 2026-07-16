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IND vs ENG 2nd ODI: विराट कोहलीचा चौकार अन् मोडला राहुल द्रविडच्या नावावरील मोठा विक्रम! इंग्लंडमध्येही ठरला 'किंग'

Virat Kohli breaks Rahul Dravid record in England: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत विराट कोहलीने आणखी एका ऐतिहासिक टप्प्याला गवसणी घातली. आपल्या डावातील एका शानदार चौकारासह त्याने राहुल द्रविड याच्या नावावर असलेला मोठा विक्रम मोडला.
Virat Kohli breaks Rahul Dravid record in England

Virat Kohli breaks Rahul Dravid record in England

Swadesh Ghanekar
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India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल पुन्हा एकदा चांगली खेळी करून माघारी परतला. यावेळी त्याला मोठ्या खेळीत रुपांतर करता आले नसले तरी अनुभव रोहित शर्माला आत्मविश्वास देण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरली. रोहित व विराट कोहली या अनुभवी जोडीकडे चाहत्यांचे लक्ष होते आणि त्याने चौकार मारताच मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली.

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