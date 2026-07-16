IND vs ENG 2nd ODI: विराट कोहलीचा चौकार अन् मोडला राहुल द्रविडच्या नावावरील मोठा विक्रम! इंग्लंडमध्येही ठरला 'किंग'

India vs England 2nd ODI Marathi Scoreboard Live: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल पुन्हा एकदा चांगली खेळी करून माघारी परतला. यावेळी त्याला मोठ्या खेळीत रुपांतर करता आले नसले तरी अनुभव रोहित शर्माला आत्मविश्वास देण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरली. रोहित व विराट कोहली या अनुभवी जोडीकडे चाहत्यांचे लक्ष होते आणि त्याने चौकार मारताच मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. .मालिकेत १-० अशा आघाडीवर असलेल्या भारतीय संघाला कार्डिफ सामन्यात अनपेक्षित बदल करावा लागला. लोकेश राहुल आजारी पडल्याने दुसऱ्या वन डे सामन्याला मुकला आणि त्याच्या जागी इशान किशनला संधी मिळाली आहे. कर्णधार शुभमन गिल व गोलंदाज गुरनूर ब्रार तंदुरुस्त आहेत. इंग्लंडच्या संघातही दोन बदल पाहायला मिळत आहेत. जॉश टंग व लिएम डॉसन यांच्याजागी साकिब महमूद व गस एटकिन्सन यांना संधी मिळाली आहे. इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला..IND vs ENG: दुसऱ्या वनडेपूर्वी भारताला मोठा धक्का! गुरनूर ब्रारवर ICC ची कारवाई; वाचा नेमकं काय घडलं?.भारताचा संघ - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंडचा संघ - बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक, जॉस बटलर, सॅम कुरन, विल जॅक्स, गस एटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.रोहित शर्मा, आत्मविश्वासाने खेळताना दिसला, परंतु जोफ्रा आर्चरच्या आखुड माऱ्यावर त्याचा झेल उडाला होता. सुदैवाने गस एटकिन्सने सोपा झेल टाकला आणि रोहितला ५ धावांवर जीवदान मिळाले. फॉर्मात असलेला शुभमन गिल, आजही दमदार फटकेबाजी करताना दिसला. पण, आठव्या षटकात एटकिन्सनने त्याची विकेट मिळवून दिली. गिलचा ३१ धावांवर बेन डकेटने झेल टिपला. त्यानंतर आलेल्या विराट कोहलीने जोफ्राला सुरेख कव्हर ड्राईव्हने चौकार खेचला आणि विक्रमाला गवसणी घातली..Video : १३ षटकार, ३१ चेंडूत शतक... निकोलस पूरनची वादळी खेळी अन् २६६ धावांचा डोंगर, पण तरी MI ने सामना गमावला; वाचा सविस्तर.Indian Batters With Most Runs vs Englandविराट कोहलीने चौथी धाव घेताच त्याने राहुल द्रविडचा विक्रम मोडला. इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करण्याचा विक्रम विराटने नावावर केला. राहुलने ४६ सामन्यांत २६४५ धावा केल्या होत्या आणि या सामन्यापूर्वी विराटच्या नावावर ५८ सामन्यांत २६४२ धावा होत्या. यामध्ये कसोटीत १०९६ धावा, वन डेत १३५४ धावा आणि ट्वेंटी-२०त १९२ धावा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.