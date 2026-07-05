IND vs ENG: 'त्या एका षटकाने सामना फिरला'; पराभवानंतर श्रेयस अय्यरचं मोठं वक्तव्य, रवी बिश्नोईबाबत काय म्हणाला?

IND vs ENG Shreyas Iyer reaction after match: भारत आणि इंग्लंड(IND vs ENG) यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात भारताला ४ विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र, या पराभवानंतर भारतीय कर्णधार श्रेयस(Shreyas Iyer) अय्यरने लेगस्पिनर रवी बिश्नोईवर दोष टाकण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्याऐवजी त्याने बिश्नोईची पाठराखण करत, तो या अनुभवातून शिकेल असा विश्वास व्यक्त केला..या सामन्यात श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने निर्धारित २० षटकांत १९० धावा करत इंग्लंडसमोर १९१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. हे आव्हान इंग्लंडसाठी सोपे नव्हते. १६ षटकांनंतर इंग्लंडची अवस्था ५ बाद १४२ अशी होती आणि भारताचा विजय जवळपास निश्चित मानला जात होता..IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला.मात्र, सामन्याला कलाटणी मिळाली ती १७व्या षटकात. रवी बिश्नोईच्या या षटकात इंग्लंडने तब्बल २९ धावा केल्या. दोन नो-बॉलचा फायदा घेत जेकब बेथेलने आक्रमक फलंदाजी केली आणि इंग्लंडला विजयाच्या दिशेने नेले. त्याच्या नाबाद ७६ धावांच्या खेळीमुळे इंग्लंडने एक षटक राखून सामना जिंकला..पराभवानंतर श्रेयस अय्यर म्हणाला, "सामना कुठे हातातून गेला हे आम्हाला माहिती आहे. पण मी एका खेळाडूवर बोट ठेवणार नाही. पहिल्या नो-बॉलनंतर तो पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र १७वे षटक आम्हाला महागात पडले. तो या अनुभवातून नक्की शिकेल.".अय्यरच्या मते, या खेळपट्टीवर भारताने केलेल्या धावा जिंकण्यासाठी पुरेशा होत्या. पहिल्या १५ षटकांपर्यंत भारताचा सामन्यावर पूर्ण ताबा होता. मात्र, जेकब बेथेलने निर्भीड फलंदाजी करत सामन्याचे चित्र बदलले. .IND vs ENG: अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगवलं, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरचेही अर्धशतक; भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्य.त्याच्या खेळीचे कौतुक करत अय्यर म्हणाला की, "तो कोणत्याही दबावाखाली खेळत नाही. त्याची फलंदाजी शिकण्यासारखी आहे." या पराभवामुळे भारत मालिकेत ०-१ ने पिछाडीवर गेला आहे. आता ७ जुलै रोजी नॉटिंगहॅम येथे होणाऱ्या तिसऱ्या टी-20 सामन्यात भारत पुनरागमन करण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.